Ylenia Zambito (PD): “Eliminate tratte ferroviarie per Roma via Firenze”

Written by admin• 3:09 pm• Pisa, Politica

PISA – “Nel nuovo orario invernale è stato cancellato il Freccia argento Pisa-Roma delle ore 7:30, che partiva da Genova, e quello Roma-Pisa-Genova delle 20:20“. È la denuncia della senatrice PD Ylenia Zambito. “Si tratta di una decisione sbagliata che va contro ai tantissimi pendolari – prosegue -, tra i quali molti professionisti, che ogni giorno si servono della tratta andando e tornando da Roma in giornata“.

La senatrice ha più volte sollevato critiche nei confronti del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini anche in merito alla gestione e al potenziamento della linea ferroviaria Pisa-Empoli-Firenze, ricordando le promesse che il ministro fece prima delle comunali a Pisa, durante le quali parlò di interventi per il miglioramento delle tratte costiere e per avvicinare la città all’alta velocità. Invece sono stati tagliati i fondi per lo studio di fattibilità per il quadruplicamento della Firenze- Pisa- Livorno ed ora anche i treni che vanno a Roma con fermata a Firenze, isolando di fatto la zona costiera dall’alta velocità che scorre sulla dorsale interna.

La parlamentare ha presentato nei mesi scorsi diverse interrogazioni ed emendamenti. Ultimo quello nella manovra di bilancio 2026 (presentato in questi giorni con i colleghi Franceschelli e Parrini) proprio per il finanziamento, da 10 milioni di euro, della progettazione relativa al quadruplicamento della tratta ferroviaria Livorno – Pisa – Firenze.

“Lancio un appello bipartisan ai colleghi parlamentari pisani Ziello e Potenti, unitamente al resto dei colleghi toscani e liguri, per il ripristino delle tratte che sono state eliminate e che servono una macro area densamente popolata e con un’alta presenza di attività produttive e commerciali: cerchiamo di essere uniti nell’interesse di queste persone che avranno oggi maggiori difficoltà a lavorare”, ha concluso Zambito.

Last modified: Dicembre 15, 2025