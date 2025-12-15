Al Centro SMS il progetto “Agli Scalzi”: arte, inclusione e partecipazione lungo il viale delle Piagge

Written by admin• 3:11 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo

PISA – Si intitola “Agli Scalzi – incontri, visioni e sconcerti per pellegrini inquieti” il nuovo progetto culturale che nei prossimi mesi animerà il Centro Espositivo Museale SMS, lungo il viale delle Piagge a Pisa. Un percorso di rigenerazione culturale e sociale che intreccia arte, partecipazione, inclusione e riflessione civica, con una giornata inaugurale in programma mercoledì 17 dicembre e quattro ulteriori appuntamenti, uno al mese, da gennaio ad aprile.

Il progetto è promosso dalla compagnia Animali Celesti – teatro d’arte civile, riconosciuta dal Ministero della Cultura come realtà di interesse nazionale per il teatro d’inclusione sociale, ed è sostenuto dal Ministero della Cultura, dal Comune di Pisa, dalla Regione Toscana e dalla Fondazione Pisa, con la collaborazione del Comitato Le Piagge, Teatro La Ribalta, MAC e Teatro dell’Assedio.

La presentazione si è svolta questa mattina alla biblioteca SMS alla presenza dell’assessore alla Cultura del Comune di Pisa Filippo Bedini e del direttore artistico della compagnia Alessandro Garzella. «“Agli Scalzi” – ha dichiarato Bedini – non è solo una rassegna di eventi, ma un percorso che rende accessibili linguaggi complessi e apre spazi di confronto per la cittadinanza, valorizzando il Centro SMS come luogo vivo di cultura e inclusione».

La giornata inaugurale del 17 dicembre prenderà il via alle 16.30 con un momento di accoglienza e proseguirà con incontri, laboratori e pratiche espressive aperte alla cittadinanza, tra cui la presentazione del rinnovato laboratorio settimanale “Attori Di/Versi”, dedicato al rapporto tra teatro, alterità e follia, e il laboratorio “Branco Celeste”, una chiamata aperta alla creazione di un coro transdisciplinare di corpi e voci. La serata si concluderà con un aperitivo conviviale e con installazioni artistiche diffuse negli spazi del Centro SMS.

All’interno del progetto si inserisce anche il ciclo “Mal di Luna”, che da gennaio ad aprile 2026 proporrà incontri tematici tra riflessione artistica, pratiche laboratoriali e momenti performativi, fino alla “Festa della Luna” del 29 aprile, rito conclusivo dedicato alla pace e all’armonia con la natura.

Tutte le iniziative sono a ingresso libero, con posti limitati: è consigliata la prenotazione scrivendo a info@animalicelestiteatrodartecivile.it.

