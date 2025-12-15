Written by Dicembre 15, 2025 3:04 pm Castelfranco di Sotto

Castelfranco di Sotto, giovedì 18 dicembre sospensione idrica per lavori sulla rete

CASTELFRANCO DI SOTTO – Acque informa che giovedì 18 dicembre, nel Comune di Castelfranco di Sotto, saranno effettuati lavori sulla rete idrica.

Per consentire l’intervento, dalle 8.30 alle 16.00 sarà necessario sospendere l’erogazione dell’acqua in:

  • via Mazzini (tratto compreso tra via Firenze e via Solferino)
  • via Matteotti (civici 2, 4 e 6)
  • vicolo tra via Mazzini e via Cavour

Al ripristino del servizio potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento, destinati a rientrare in breve tempo.

In caso di maltempo, i lavori saranno rinviati a venerdì 19 dicembre, con le stesse modalità.

Per informazioni o aggiornamenti è disponibile il numero verde 800 983 389.

FOTO DI ARCHIVIO.

