XXV Maratona di Pisa, tutte le modifiche al traffico

Domenica 15 dicembre dalle 09.00 alle 15.30 le zone interessate in centro storico e litorale

PISA – Domenica 15 dicembre si svolgerà (dalle ore 09.00 alle 15.30) per le strade della città la XXV Maratona di Pisa, evento che include la Maratona su percorso certificato AIMS-World Athletics e Fidal, la mezza Maratona “Pisanina” che da questa edizione entra a far parte delle mezze maratone omologate dalla Fidal e la 4 Miglia Family Run. Per consentire lo svolgimento delle gare podistiche sono state disposte modifiche al traffico e alla sosta. Le competizioni, per le quali si prevedono circa 4.000 partecipanti, partiranno da via Bonanno, altezza piazza Manin, e avranno il loro arrivo in piazza Duomo.

Percorso della Mezza Maratona con partenza alle ore 09.00 da via Bonanno: Piazzale Terzanaia, Lungarno Simonelli, Lungarno Pacinotti, Lungarno Mediceo, Ponte della Fortezza, Lungarno Galilei, Lungarno Gambacorti, Via Crispi, Via Niosi, Piazza S. Paolo a Ripa d’Arno, Lungarno Sonnino, Via Porta a Mare, Via C. Fazio, Via 2 Settembre, Via Maragone, Via Livornese, Via Vecchia di Marina, Viale D’Annunzio, Via 2 Settembre, Via C. Fazio, Via Porta a Mare, Ponte della Cittadella, Lungarno Simonelli, Piazza Solferino, Via Roma, Via Trieste, Via Magenta, Via Risorgimento, Via Roma, Piazza Duomo.

Percorso della Maratona con partenza alle ore 09.00 da Via Bonanno: Piazzale Terzanaia, Lungarno Simonelli, Lungarno Pacinotti, Lungarno Mediceo, Ponte della Fortezza, Lungarno Galilei, Lungarno Gambacorti, Via Crispi, Via Niosi, Piazza S. Paolo a Ripa d’Arno, Lungarno Sonnino, Via Porta a Mare, Via C. Fazio, Via 2 Settembre, Via Maragone, Via Livornese, Via Vecchia di Marina, Via di Torretta, Via Bigattiera, Viale del Tirreno fino a Via dell’Ornello e ritorno, Via Litoranea, Via Padre Agostino da Montefeltro, Via Repubblica Pisana, Piazza Baleari, Via T. Crosio, Piazza Viviani, Via Ciurini, Via Mander, Via Barbolani, Via Ceccherini, Viale D’Annunzio, Via 2 Settembre, Via C. Fazio, Via Porta a Mare, Ponte della Cittadella, Lungarno Simonelli, Piazza Solferino, Via Roma, Via Trieste, Via Magenta, Via Risorgimento, Via Roma, Piazza Duomo.

Tutti i provvedimenti al traffico. Divieto di sosta con rimozione coatta zona Pisa centro, dalle 04.00 alle 10.00 Via Bonanno, Via Niccolini, Via Cammeo da Via Niccolini alla rotatoria Poggi, Via Niosi, Piazza San Paolo a Ripa D’Arno nel tratto compreso tra Via Niosi e Via Romiti, Via Romiti nel tratto compreso tra Piazza San Paolo a Ripa D’Arno e Lungarno Sonnino, Lungarno Sonnino tratto da Via Romiti e Largo della Degazia, Largo della Degazia, Via Crispi da Via Niosi a Piazza Saffi, Via Stampace. Dalle ore 04.00 alle ore 15.30: Piazza Terzanaia compreso area sterrata, Lungarno Simonelli, Piazza Solferino lato Est (con spostamento dello stallo disabili personalizzato sul lato opposto), Via Roma ad esclusione tratto compreso tra via Trieste e Via Risorgimento, via Nicola Pisano nel tratto compreso fra via Risorgimento e via Derna lato est, Via Trieste tratto da Via Roma a Via Magenta, Via Magenta, Via Risorgimento lato Nord tratto da Via Magenta a Via Roma, Via Nino Pisano, Via C. Fazio, Via Ranieri Sardo, tratto compreso tra Via Conte Fazio e Via A. Moro, Via di Balduccio tratto compreso tra Via A. Moro e Via Conte Fazio, Via A. Moro: lato Destro (lato sud Saint Gobain), tratto compreso tra Via Ranieri Sardo e Via di Balduccio e primi ed ultimi 20 mt del lato Sinistro, sempre tratto compreso tra Via R. Sardo e Via di Balduccio. Zona Pisa Litorale, dalle ore 04.00 alle ore 13.30: Via T. Crosio tratto da piazza Baleari a piazza Viviani, piazza Viviani lato Mare e piazza Viviani lato nord entrambi i lati, Via Ciurini tratto da piazza Viviani a via Mander entrambi i lati, Via Mander tratto da via Ciurini a via Barbolani entrambi i lati, Viale del Tirreno da Via Bigattiera a Via Pisorno su ambo i lati, Viale del Tirreno da Via Pisorno a Via dei Glicini lato mare, Viale del Tirreno da piazza Belvedere lato est a via Pisorno nella direzione di marcia Livorno – Pisa, Via Bigattiera lato mare, Via degli Allori (primi 10 metri), Piazza Belvedere lato mare eccetto autorizzati, Lungomare di Marina (Padre Agostino da Montefeltro, via Repubblica Pisana e piazza Sardegna lato mare).

Chiusura al traffico. Partenza gara, dalle ore 6.30 alle 10.00: Via Cammeo, Via Niccolini, Via Bonanno da Via Niccolini a Via Risorgimento, con attraversamento controllato per i soli veicoli diretti all’Ospedale Santa Chiara con accesso da via Savi. Dalle ore 08.45 alle ore 10.30, passaggio sui lungarni in direzione litorale: L.no Pacinotti, L.no Mediceo, L.no Leopardi, Piazza Cairoli, Ponte della Fortezza, L.no. Fibonacci, L.no Galilei, L.no Gambacorti, L.no Sonnino, Ponte Solferino, Via Crispi da Via Lavagna a Ponte Solferino, Via Niosi, Piazza San Paolo a Ripa D’Arno, Via Romiti, Via Maragone. Dalle ore 09.00 alle ore 11.00: Via Livornese, con sbarramento all’altezza del raccordo della Fi-Pi-Li in ingresso verso la Basilica di S. Piero. Dalle ore 08.30 alle ore 15.30, zona prossima all’arrivo: L.no Simonelli, Ponte della Cittadella, Via Roma, Via Trieste, Via Magenta, Via Risorgimento da Via Magenta a Via Roma. Dalle ore 09.30 alle ore 15.30: Via Trento.

Ingresso a Pisa da S.G.C. L’uscita “San Piero” sarà chiusa dalle ore 09.00 alle ore 11.00 circa. Per Pisa uscita consigliata “Pisa Nord-est o Pisa Aeroporto”.

Ingresso all’ospedale Santa Chiara. L’accesso al presidio Ospedaliero Santa Chiara fino alle ore 10.00 avverrà da Via Savi (da via Risorgimento). L’accesso dopo le ore 10 avverrà da Via Bonanno. I residenti in via Derna potranno accedere alle proprietà private da via Risorgimento e via Nicola Pisano.

