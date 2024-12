Auto in sosta irregolare blocca il servizio di trasporto pubblico a Pisa: Possibile denuncia per interruzione di servizio

Written by admin• 2:08 pm• Attualità, Cronaca, Pisa

PISA- Autolinee Toscane comunica di aver incaricato i propri legali di verificare la possibilità di denunciare il/la proprietario/a del veicolo che questa mattina a Pisa ha causato l’interruzione del servizio di trasporto pubblico per circa un’ora.

L’incidente è avvenuto alle 10:50 in via Santi Efisio e Potito, dove un’auto parcheggiata in sosta irregolare ha bloccato il passaggio del bus della Linea 3+ per circa un’ora (come documentato nelle foto).

Il servizio di trasporto pubblico è stato ripristinato solo poco prima delle 12:00, grazie all’intervento della Polizia Municipale, che ha consentito lo spostamento del veicolo.

Tuttavia, l’interruzione ha avuto gravi ripercussioni non solo sulla corsa bloccata, ma anche sulle altre linee che transitano nella stessa zona.

Last modified: Dicembre 13, 2024