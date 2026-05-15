Pisa – Napoli affidata a Fourneau di Roma 1

Written by Redazione• 1:25 pm• Pisa SC

PISA – Sarà il 41enne Francesco Fourneau della Sezione di Roma 1, a dirigere la sfida fra Pisa e Napoli in programma domenica prossima 17 maggio 2026 alle ore 12:00 alla “Cetilar Arena”, coadiuvato dai segnalinee Simone Biffi della Sezione di Treviglio e Fabiano Preti della Sezione di Mantova, con Simone Galipò della Sezione di Firenze in veste di quarto uomo, mentre in sala VAR sarà presente Lorenzo Maggioni della Sezione di Lecco, assistito da Giacomo Camplone della Sezione di Pescara.

di Giovanni Manenti

Dopo un triennio (2014-’17) a dirigere incontri di Serie C, Fourneau entra a far parte dei ruoli della CAN A.B a partire dalla stagione 2017-’18 che lo vede arbitrare 17 gare del Torneo Cadetto, oltre ad esordire nella Massima Divisione il 30 dicembre 2017 alla 19esima giornata, in Benevento-Chievo, concluso con la vittoria per 1-0 dei padroni di casa.

Ad oggi, il Curriculum del Direttore di gara della Capitale conta 63 presenze in Serie A, di cui 11 nella corrente stagione, tra cui spiccano Napoli-Sassuolo (1-0) valevole per la 21esima giornata, Parma-Juventus (1-4) alla 23esima e la più recente Milan-Torino (3-2) alla 30esima, oltre ad aver diretto la gara di andata fra Cagliari e Pisa del 21 dicembre scorso, conclusa sul risultato di parità 2-2.

Oltre a quello appena citato, sono altri quattro i precedenti in cui il fischietto romano ha diretto il Pisa, ad iniziare da Pisa-Santarcangelo 1-0 del 18 gennaio 2015 valido per la 21esima giornata del Campionato di Serie C-Girone B, per poi incrociarsi per tre occasioni nel Torneo Cadetto, vale a dire Pisa-Benevento 0-0 alla prima giornata della stagione 2019-’20, cui fanno seguito le affermazione dei nerazzurri nel rocambolesco 4-3 sul Palermo d’inizio aprile 2024, deciso da una doppietta di Tramoni nei minuti finali sino al più recente 2-1 sul Brescia del 21 settembre 2024, con il Direttore di gara contestato dagli ospiti per la rete decisiva realizzata da Tramoni, così che il bilancio è favorevole ai nostri colori con tre vittorie e due pari.

Designazioni 37esima giornata Serie A 2025-’26:

Como – Parma – Luca Zufferli della Sezione di Udine

Genoa – Milan – Simone Sozza della Sezione di Seregno

Juventus – Fiorentina – Davide Massa della Sezione di Imperia

Pisa – Napoli – Francesco Fourneau della Sezione di Roma 1

Roma- Lazio – Fabio Maresca della Sezione di Napoli

Inter – Verona – Andrea Calzavara della Sezione di Varese

Atalanta – Bologna – Daniele Perenzoni della Sezione di Rovereto

Cagliari – Torino – Alberto Ruben Arena della Sezione di Torre del Greco

Sassuolo – Lecce – Federico La Penna della Sezione di Roma 1

Udinese Cremonese – Gianluca Manganiello della Sezione di Pinerolo

Last modified: Maggio 15, 2026