Pisa rilancia la prevenzione: arrivano cinque dispenser gratuiti di crema solare in città

Written by Redazione• 2:13 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA- Pisa rafforza la prevenzione e si prepara all’estate con un gesto concreto per la salute dei cittadini. È stata presentata “Pisa sicura sotto al sole”, l’iniziativa promossa dall’Associazione Contro il Melanoma con il contributo del Comune di Pisa che prevede l’installazione di cinque distributori gratuiti di crema solare SPF 50+ in diversi punti strategici della città.

Il progetto, giunto alla terza edizione, punta a sensibilizzare cittadini e turisti sull’importanza della prevenzione dei tumori cutanei. L’ultimo dispenser è stato inaugurato sul Viale delle Piagge, andando ad aggiungersi a quelli già attivi al Giardino Scotto, alla Stazione centrale, in Piazza Vittorio Emanuele II e in Largo Cocco Griffi, vicino a via Contessa Matilde.

Alla presentazione hanno partecipato gli assessori Giovanna Bonanno e Amanuel Sikera, insieme alla consigliera comunale Caterina Costa e alla presidente dell’Associazione Contro il Melanoma Antonella Romanini.

«Siamo felici di sostenere per il terzo anno consecutivo un’iniziativa per la quale Pisa si è presentata come città capofila a livello nazionale – ha dichiarato l’assessora Bonanno –. Il progetto cresce ogni anno e rappresenta un investimento concreto sulla prevenzione e sulla salute».

I dispenser installati sono dispositivi tecnologici alimentati a energia solare, dotati di sensori touchless e sistemi di raccolta dati utili anche per attività di ricerca. Ogni colonnina include inoltre un QR Code che permette di accedere a una pagina informativa con consigli per esporsi al sole in sicurezza, tradotti in cinque lingue.

Dopo tre anni, Pisa conferma così la propria attenzione ai temi della salute pubblica, puntando su strumenti innovativi e accessibili per promuovere corretti stili di vita.

Last modified: Maggio 15, 2026