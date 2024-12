Palazzo Blu,“Giapponismo e collezionismo nell’Italia di fine Ottocento”: terzo incontro

Written by admin• 2:30 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA- Il 3° incontro si terrà alle ore 17.30, martedì 17 dicembre 2024 con Eleonora Lanza, coordinatrice scientifica della mostra Hokusai.

L’incontro offrirà uno sguardo sui primi contatti tra l’Italia e il Giappone, esplorando i primi collezionisti italiani di arte orientale nella seconda metà dell’Ottocento. Verranno inoltre analizzate le influenze delle arti giapponesi sui movimenti artistici europei, come l’Impressionismo e l’Art Nouveau.

Eleonora Lanza è studiosa di Storia dell’arte dell’Asia Orientale e ha conseguito il dottorato in Scienze del patrimonio letterario, artistico e ambientale presso l’Università degli Studi di Milano, specializzandosi in storia dell’arte giapponese. La sua ricerca si concentra sulla produzione artistica giapponese dell’epoca Meiji e sul collezionismo in Italia. Collabora alla realizzazione di mostre e pubblicazioni dedicate alle arti giapponesi.

