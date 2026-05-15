Domenica di eventi a Pisa: corsa AIRC e raduno vintage, cambia la viabilità in città

Written by Redazione• 1:07 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – Domenica 17 maggio Pisa si prepara a una giornata all’insegna dello sport, della solidarietà e dei motori d’epoca, ma con importanti modifiche alla circolazione cittadina. In programma due eventi: la 2ª Run for AIRC Pisa, organizzata per il 61° anniversario della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, e The Distinguished Gentleman’s Ride, il celebre raduno benefico di motociclette vintage con partecipanti in abiti eleganti.

Per consentire lo svolgimento della corsa podistica, dalle 9 alle 13 scatteranno limitazioni al traffico in varie zone del centro storico e lungo i Lungarni. Tra le strade interessate dal divieto di transito, dalle 9.30, figurano via Roma, piazza Solferino, Ponte Solferino, Lungarno Simonelli, Sonnino, Gambacorti, Galilei e Fibonacci, oltre ai principali ponti cittadini coinvolti dal percorso.

La partenza della Run for AIRC è prevista alle 10 da piazza del Duomo, con due tracciati: uno da 5 chilometri, che attraverserà il centro storico e i Lungarni, e uno da 10 chilometri, esteso fino al viale delle Piagge e alla zona del Tondo.

Nel pomeriggio spazio ai motori con The Distinguished Gentleman’s Ride, la manifestazione internazionale che unisce la passione per le moto classiche alla raccolta fondi benefica. Dalle 12 alle 17.30, a Marina di Pisa, piazza delle Baleari subirà modifiche per consentire il ritrovo dei partecipanti, mentre dalle 14 alle 24 sarà chiusa al traffico piazza Caduti di Cefalonia, nell’area del Ponte della Vittoria.

Il corteo motociclistico partirà intorno alle 17.30 da Marina di Pisa e attraverserà numerose strade cittadine, dai lungarni fino all’arrivo previsto in piazza Caduti di Cefalonia intorno alle 18.30.

Il Comune invita cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche alla viabilità.

Last modified: Maggio 15, 2026