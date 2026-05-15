Palazzo Blu celebra i fratelli Gioli: a Pisa una grande mostra sulla pittura tra Ottocento e Novecento

Written by Redazione• 1:24 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Palazzo Blu accende i riflettori su due protagonisti assoluti dell’arte toscana con “I fratelli Gioli e la pittura a Pisa fra ’800 e ’900”, la nuova grande mostra dedicata a Francesco e Luigi Gioli, figure centrali della cultura figurativa tra Ottocento e Novecento. Curata da Stefano Renzoni, con una selezione di disegni a cura di Bianca Cerrina Feroni, l’esposizione sarà inaugurata il 15 maggio e aperta al pubblico dal 16 maggio al 6 settembre 2026.

La mostra propone un percorso con 105 opere, tra dipinti e disegni, che racconta non solo il talento dei due artisti pisani, ma anche il fermento culturale della città tra i due secoli, restituendo a Pisa un ruolo tutt’altro che marginale nel panorama artistico nazionale.

Attraverso sei sezioni tematiche, il percorso conduce i visitatori tra Macchiaioli e post-Macchiaioli, ripercorrendo influenze, incontri e sviluppi artistici che hanno animato il territorio. Accanto ai Gioli trovano spazio nomi di primo piano come Giovanni Fattori, Silvestro Lega, Vittorio Corcos, Plinio Nomellini, i fratelli Tommasi e numerosi protagonisti della scena pisana dell’epoca.

Tra gli elementi più attesi dell’esposizione, una sezione interamente dedicata ai disegni inediti dei fratelli Gioli, provenienti da archivi familiari e collezioni private, esposti per la prima volta al pubblico. Studi preparatori, schizzi e bozzetti offriranno uno sguardo intimo sul processo creativo dei due artisti.

L’esposizione si arricchisce inoltre di prestiti provenienti da musei, collezioni private e dagli stessi eredi dei Gioli, con opere mai uscite prima dagli archivi di famiglia.

La mostra è accompagnata da un catalogo edito da Felici Editore ed è realizzata da Palazzo Blu con il contributo di Fondazione Pisa.

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20. Per informazioni: Palazzo Blu.

Francesco Gioli, Pesca a sciabica, 1887, olio su tela, collezione privata, in evidenza Luigi Gioli, Via del passeggio a Livorno (Hotel Palazzo), 1885, olio su tela, collezione privata.

Last modified: Maggio 15, 2026