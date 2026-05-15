Premio “Storie di alternanza”, la Camera di Commercio punta sui talenti pisani: studenti protagonisti con video e progetti innovativi

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PISA – Le scuole della provincia di Pisa tornano al centro dell’attenzione con una nuova opportunità dedicata a creatività, formazione e competenze. La Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest ha lanciato la IX edizione del Premio “Storie di alternanza e competenze”, iniziativa rivolta agli istituti superiori e agli ITS Academy delle province di Pisa, Lucca e Massa-Carrara, con l’obiettivo di valorizzare le migliori esperienze di formazione scuola-lavoro.

Un territorio, quello pisano, che negli ultimi anni si è distinto per la capacità di intrecciare istruzione, innovazione e rapporti con il mondo produttivo, grazie anche alla presenza di un tessuto economico diversificato e di realtà universitarie e tecnologiche di primo piano. Il premio rappresenta così un’occasione per dare visibilità ai progetti sviluppati dagli studenti e alle esperienze maturate nei percorsi di alternanza, tirocini e apprendistato.

Per partecipare basterà realizzare un video di massimo cinque minuti in cui raccontare la propria esperienza formativa. I progetti dovranno affrontare temi fortemente attuali: intelligenza artificiale, transizione digitale, sostenibilità, turismo, inclusione sociale, meccatronica e moda.

La competizione prevede una prima fase territoriale, per la quale la Camera di Commercio ha stanziato 2mila euro, con premi da 500 euro ai vincitori delle quattro categorie previste: licei, istituti tecnici, professionali e ITS Academy.

Per le scuole pisane si tratta anche di un’opportunità concreta per ottenere risorse da reinvestire nella didattica e nei percorsi formativi. I migliori progetti accederanno poi alla fase nazionale, dove il montepremi complessivo raggiunge 20mila euro, con ulteriori riconoscimenti dedicati ai settori strategici.

Le candidature dovranno essere presentate online dai docenti tutor entro le ore 17 del 9 ottobre 2026 attraverso il portale dedicato. I vincitori saranno premiati a novembre durante Job&Orienta di Verona, uno degli appuntamenti nazionali di riferimento per il mondo della scuola e dell’orientamento.

Last modified: Maggio 15, 2026