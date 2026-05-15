Scuole dell’infanzia a Pisa, pubblicate le graduatorie definitive: accettazioni entro il 30 maggio

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PISA- Il Comune di Pisa ha pubblicato le graduatorie definitive per l’ammissione alle Scuole dell’Infanzia per l’anno scolastico 2026/2027. Le liste sono consultabili sul sito istituzionale del Comune e sui portali dei singoli Istituti Comprensivi del territorio.

Nel rispetto della normativa sulla privacy, i nomi dei bambini non compaiono nelle graduatorie: per identificare la propria posizione sarà necessario fare riferimento al numero identificativo della domanda, assegnato al momento della presentazione.

Le famiglie che hanno ottenuto l’assegnazione di un posto dovranno comunicare entro il 30 maggio 2026 l’accettazione o l’eventuale rinuncia inviando una mail all’Istituto Comprensivo di riferimento; per la scuola Montessori la comunicazione dovrà essere inviata direttamente alla Direzione Servizi Educativi del Comune.

Per chi accetterà il posto sarà inoltre necessario completare l’iscrizione al servizio di refezione scolastica attraverso i servizi online del Comune di Pisa.

L’amministrazione ricorda anche l’importanza della regolarità degli obblighi vaccinali: la verifica avverrà attraverso lo scambio di dati tra scuole e Azienda sanitaria. La mancata regolarizzazione della posizione comporterà la decadenza dall’iscrizione, come previsto dalla normativa vigente.

Un passaggio importante per centinaia di famiglie pisane che in queste settimane si preparano all’ingresso dei più piccoli nel nuovo percorso scolastico.

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Last modified: Maggio 15, 2026