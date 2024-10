XIX raduno delle vele storiche a Viareggio

Scritto da Antonio Tognoli• 9:20 am• Pisa, Sport

Le imbarcazioni pisane ancora protagoniste nelle acque delle Versilia alla diciannovesima edizione del Raduno vele storiche di Viareggio.

La manifestazione riunisce le più belle imbarcazioni d’epoca della nostra zona e non solo, barche che hanno fatto la storia della vela e che si sono riunite in un vero e proprio “Museo galleggiante”. Il fascino di queste imbarcazioni ha attirato molti appassionati e tanti curiosi ad ammirare quello che la cantieristica e la bravura dei maestri d’ascia hanno prodotto negli anni.

Dalla più anziana, Tirrenia II, con i suoi 110 anni, alla nuovissima LuluNikka (Ycrmp), appena varata, ma dalle linee classiche e costruita con materiali tradizionali grazie all’esperienza decennale del cantiere Checchi, come nei desideri dei sui armatori, Luisa Cognetti e Roberto Lacorte.

LuluNikka ha ricevuto un riconoscimento da parte dell’organizzazione per la sua prima partecipazione al raduno. Organizzazione che è stata perfetta a terra e in mare grazie all’esperienza dell’Associazione Vele Storiche Viareggio, presieduta da Gianni Fernandes, e dal Club Nautico Versilia capitanato da Roberto Brunetti, entrambe affiliate alla Federazione Italiana Vela, con il supporto dell’Associazione Italiana Vele d’Epoca (AIVE), dei validi ormeggiatori e della Capitaneria di Porto.

È mancato solamente il vento che ha fatto partire le imbarcazioni nella prova di venerdì, ma, poi si è spento.

Sabato 19 giornata piovosa e senza vento e le imbarcazioni non sono nemmeno uscite dal Porto, domenica una leggera brezza ha consentito una prova che la giuria ha saggiamente ridotto. Tre nodi di vento da nord, nord-ovest con salti continui che hanno impegnato la flotta delle oltre cinquanta imbarcazioni presenti e hanno visto le imbarcazioni pisane protagoniste, specialmente quelle che hanno difeso i colori dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa: LuluNikka seconda in tempo reale a passare il disimpegno e Clan (Ycrmp) di Iacopo Poli primo del suo raggruppamento seguito da Testa e Lische (LniPi) di Luca Martini che riusciva a superare Clan e vincere il raggruppamento dopo un vero e proprio match race tra due imbarcazioni tra le più competitive del raggruppamento.

Le altre imbarcazioni pisane, Rachele (Ycrmp) di Mauro Renzetti (con equipaggio di famiglia con Daniele e Rachele e con Andrea Moggia), e Swannanoa (Asd Vela Toscana) di Giovanni Arrivabene fuori tempo massimo come la maggior parte della flotta. Nell’equipaggio di Clan, Iacopo, Andrea e Luca Poli, Andrea Bartelloni, Massimo Casarosa e Vittorio Santerini, Testa e Lische vedeva tutta la famiglia Martini con Cosimo, Luca e Lorenzo, Ulderico Avio, Simone Collitorti e Giulio Colucci. Il raduno è stato anche l’occasione per festeggiare Clan per i suoi 50 anni dal varo (1974) assieme a Too Fast, festa anche per i 40 anni di Swannanoa (1984), i 60 anni di Alice (1964) e i 110 anni di Tirrenia II (1914).

Le classifiche Classe VSV 0: 1° Rrose IV – 2° Rainbow – 3° LuluNikka Classe VSV 1: 1° Rabicano – 2° Grifone Classe VSV 5: 1° Testa e Lische – 2° Clan – 3° Gioconda Classe VSV 6: 1° Sula IronFox – 2° Scilla – 3° Sam.

Last modified: Ottobre 24, 2024