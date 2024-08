William Viali: “Nella ripresa abbiamo costretto il Pisa sulla difensiva”

Scritto da admin• 10:49 pm• Pisa SC

”Il secondo gol ad inizio ripresa ci ha tagliato le gambe”

PISA – William Viali tecnico della Reggiana commenta a caldo subito dopo il match la sconfitta (2-1) della Reggiana alla Cetilar Arena.

di Antonio Tognoli

“Il rammarico più grande è stato finire il primo tempo in svantaggio però nella ripresa abbiamo costretto il Pisa sulla difensiva. Il gol del 2-0 ci ha tagliato le gambe. Il primo tempo siamo stati poco qualitativi nella metà campo del Pisa. Abbiamo sbagliato molto. I nerazzurri me li aspettavo così molto bravi ad attaccare e anche a “sporcare” le partite. Ci sono anche gli avversari stasera abbiamo affrontato una squadra forte in un campo difficile. Sono molto soddisfatto della mia squadra, ringrazio la società per aver compiuto l’ultimo sforzo di mercato, non è mai facile costruire una squadra competitiva”.

