Pisa – Reggiana 2-1. Tramoni e Nicholas Bonfanti fanno sorridere Inzaghi

Scritto da Antonio Tognoli• 7:44 pm

Secondo successo stagionale allq Cetilar Arena davanti ad oltre ottomila spettatori

PISA – Il Pisa supera la Reggiana (2-1) alla Cetilar Arena ottenendo il suo secondo successo dopo il 2-0 inflitto al Palermo. Un primo tempo perfetto con i nerazzurri che chiudono comunque in vantaggio per il gol di Matteo Tramoni. Il Pisa spreca, ma nella ripresa arriva subito il raddoppio di Nicholas Bonfanti. Il Pisa potrebbe chiuderla invece nel finale è la Reggiana a riaprirla con un colpo di testa di Sersanti. Il Pisa soffre ma rimane imbattuto e porta a casa il suo secondo successo casalingo per un Arena che può davvero esultare.

di Antonio Tognoli

(Foto di Roberto Cappello)

PRE GARA. Il Pisa che deve rinunciare a Lind sempre ai box per affaticamento si schiera con il solito 3-4-2-1: davanti a Semper ci sono Calabresi, Canestrelli e Giovanni Bonfanti. Inzaghi opta per Tourè e Berautto che tornano titolari sulle due fasce dopo aver riposato a Cittadella. Piccinini viene affiancato a Marin sulla linea mediana del campo. Moreo e Tramoni schierati a supporto dell’unica punta Nicholas Bonfanti. La Reggiana di William Viali risponde con un 4-3-2-1. Davanti all’ex Livorno Bardi due ex nerazzurri Paolo Rozzio e Andrea Meroni con Fiamozzi e Libutti schierati sugli esterni. A centrocampo spazio a Sersanti mezz’ala sinistra inizialmente preferito a Stulac, Reinhart al entro e Ignacchiti a destra. Portanova viene preferito a Maggio al fianco di Vergara a supporto di Gondo unica punta. Prima del fischio d’inizio il presidente Giuseppe Corrado e il patron Alexander Knaster hanno premiato alcuni atleti pisani protagonisti alle scorse Olimpiadi di Parigi con la maglia nerazzurra: Carlotta Cambi, Fiiippo Macchi, Daniele Meucci, Anna Bongiorni e Silvia Terrazzi. Dopo i festeggiamenti agli atleti olimpici la parola passa al campo.

IL PRIMO TEMPO. Lo speaker Marco Guidi scandisce le formazioni, le due squadre entrano in campo. Pisa in maglia nerazzurra, Reggiana in completo bianco. Inizio veloce con il Pisa in attacco, ma il cross di Calabresi da destra non trova Tramoni all’appuntamento con il colpo di testa. Il numero undici si scontra con Meroni che ha la peggio. Gli ospiti chiudono bene tutti gli spazi al Pisa. Ancora Pisa pericoloso con Bardi che blocca un traversone “telefonato” di Calabresi. Nessun pericoloso nè da una parte nè dall’altra in una gara “bloccata” e “spezzettata” dai molti falli a centrocampo. Rozzio e Portanova finiscono sul taccuino del direttore di gara Galipò. Gara un pò “bloccata”. Al 21′ il Pisa passa Matteo Tramoni lanciato dalle retrovie da Marin controlla e con il sinistro dal limite supera Bardi, con la palla che tocca il palo e si insacca: 1-0. La Cetilar Arena esulta. Nerazzurri in vantaggio alla prima vera occasione della partita. La Reggiana risponde subito conquistando una buona punizione dal limite. Portanova cerca di sorprendere Semper sul primo palo, ma è brvo Moreo a deviare la sfera in corner. Gara vibrante, gran tifo sugli spalti tra due tifoserie gemellate che ricordano entrambe il tifoso nerazzurro Maurizio Alberti. La Reggiana si fa vedere dalle parti di Semper con un tiro cross di Gondo completamente “sballato”. La risposta del Pisa è affidata alla testa di Moreo che gira a rete un traversone ben calibrato da sinistra da Beruatto: Bardi blocca a terra. Per la Reggiana dal nulla ci prova dal limite il suo uomo più in forma Vergara, Semper blocca in due tempi. Dalla parte opposta il Pisa ha una grande occasione (40′) con Tramoni che di testa serve N. Bonfanti che controlla e calcia con il sinistro, Bardi blocca in due tempi. La Reggiana rsiponde ancora con una conclusione dal limite di Vergara, Semper respinge corto, ma poi si supera sul tap-in di Portanova da due passi. Si rimane sull’1-0 per il Pisa all’intervallo dopo un solo minuto di recupero assegnato da Galipò.

IL SECONDO TEMPO. La ripresa inizia senza cambi nei due schieramenti. Il Pisa inizia molto bene, N. Bonfanti manda in porta nuovamente Tramoni, che però di sinistro calcia a lato del primo palo. Passano però una manciata di secondi quando Moreo di testa libera al limite dell’area N. Bonfanti che dai diciotto metri lascia partire il sinistro (deviato) che termina la sua corsa alle spalle di Bardi: 2-0. L’Arena esplode di gioia. Seconda rete stagionale per Nicholas Bonfanti dopo quella segnata al Palermo. Terza in stagione se si considera il gol in Coppa Italia a Frosinone. La Reggiana subisce il contraccolpo psicologico del doppio svantaggio. Il Pisa prova dunque ad affondare: Moreo ha una grande occasione servito da Tramoni, ma il suo sinistro questa volta è deviato in angolo da Bardi. Reggiana in netta difficoltà. Viale se ne accorge ed effettua i primi due cambi inserendo Matteo Maggio per Ingnacchiti e l’altro ex Luca Vido per Portanova. Il Pisa segna anche il 3-0: cross di N. Bonfanti per Tramoni che batte di sinistro verso la porta Bardi respinge ma il numero undici nerazzurro ribadisce in gol ma l’arbitro annulla forse per un fallo di mano. Si rimane sul 2-0 per il Pisa. Nel frattempo primo cambio del match per mister Pippo Inzaghi: esce tra gli applausi Nicholas Bonfanti, dentro il centrocampista svedese Hojholt. Poco prima Marius Marin aveva pescato alla perfezione Beruatto, ma il suo sinistro al volo terminava sul fondo. Al minuto 69 nel PIsa fuori Giovanni Bonfanti e Beruatto rispettivamente in luogo di Caracciolo e Angori. Al minuto 32 la Reggiana conquista un angolo, il terzo della partita. Dalla bandierina cross di Matteo Maggio Sersanti svetta più in alto di tutti con un colpo di testa e mette alle spalle di Semper: 2-1. La squadra di Viali riapre il match. Nel Pisa dentro Rus e Mlakar per Calabresi e Tramoni. Pisa in leggera diffioltà in questa fase. Reggiana rinvigorita e sospinta dai suoi tifosi. Moreo tenta un contropiede per spezzare la trama degli ospiti, ma viene fermato. Poco dopo ancora Moreo protagonista di uno splendido cost to cost palla filtrante per Mlakar che però non capisce le intenzioni del compagno con una palla forse leggermente lunga. Peccato. La Reggiana opera altri due cambi. Pisa guardingo. A tre minuti dalla fine Marin prova un tiro al volo dai venti metri palla però altissima. I nerazzurri si rendono protagonisti poco dopo di un altra bella azione avviata da Mlakar che libera Moreo palla al limite a Piccinini che con il destro sfiora il palo con Bardi in pieno controllo. Sono cinque i minuti di recupero assegnati da Galipò. si soffre oltre il lecito in tribuna. Semper libera l’ovazione dello stadio bloccando l’ennesimo corner di Maggio. Finisce 2-1 per il Pisa.

PISA – REGGIANA 2-1

PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi (77′ Rus), Canestrelli, G. Bonfanti (69′ Caracciolo); Tourè, Marin, Piccinini, Beruatto (69′ Angori); Moreo, Tramoni (77′ Mlakar); N. Bonfanti (64′ Hojholt) . A disp. Andrade, Loria, Vignato, Raychev, Arena, Leris, Jevsenak. All. Filippo Inzaghi.

REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Fiamozzi, Meroni, Rozzio, Libutti (70′ Cavallini); Ignacchiti (57′ Maggio), Reinhart (84′ Stulac), Sersanti; Portanova (57′ Vido), Vergara; Gondo (84′ Okwonkwo) A disp. Motta, Sposito, Fontanarosa, Sampirisi, Lucchesi, Nahounou. All. William Viali.

ARBITRO: Simone Galipò della sezione di Firenze (Ass. Margani-Capaldo). Quarto uomo: Di Loreto. VAR: Piccinini. AVAR: Di Martino

RETI: 22′ Tramoni (P), 48′ N.Bonfanti (P), 77′ Sersanti (R)

NOTE: serata calda, terreno in perfette condizioni. Ammoniti Rozzio (R), Portanova (R), Reinhart (R), Cigarini (R). Angoli 1-4. Rec pt 1′; st 5′. Spettatori 8.359 di cui circa 800 provenienti da Reggio Emilia.

Last modified: Agosto 31, 2024