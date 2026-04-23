Inaugurata l’Agrifiera 2026: corteo storico e taglio del nastro per la 116ª edizione della fiera

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PONTASSERCHIO – Agrifiera 2026 è ufficialmente iniziata. Il corteo storico partito da piazza Togliatti, di fronte al Teatro Rossini di Pontasserchio, ha dato il via alla 116ª edizione della kermesse dedicata ad agricoltura, ambiente e territorio, inserita dallo scorso anno nel prestigioso calendario “Manifestazioni e fiere regionali toscane”.

Hanno sfilato le ragazze e i ragazzi delle scuole del territorio, la Filarmonica Sangiulianese, la Consulta del volontariato e delle associazioni, insieme alle autorità comunali, provinciali e regionali, ad altre realtà locali e ai cittadini di Pontasserchio, di tutto il comune e oltre. A seguire, nel Parco della Pace “Tiziano Terzani”, il taglio del nastro alla presenza delle istituzioni: Eugenio Giani (presidente della Regione Toscana), Antonio Mazzeo (vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana), Massimiliano Angori (presidente della Provincia di Pisa), Matteo Cecchelli (sindaco di San Giuliano Terme), Roberta Paolicchi (assessora di San Giuliano Terme con delega ad Agrifiera), gli assessori del Comune termale Filippo Pancrazzi, Angela Pisano, Francesco Corucci (vicesindaco), Marco Balatresi, Candida Pugliese e la presidente del Consiglio comunale Elisa Pistelli. Presenti anche: Massimiliano Ghimenti (consigliere regionale), Fabiola Franchi (vicesindaca di Vicopisano), Paolo Cipolli (assessore del Comune di Cascina), Paolo Pesciatini (assessore del Comune di Pisa) e Monika Ottl (in rappresentanza del Comune di Bad Tolz).

Partono, quindi, gli undici giorni di eventi, incontri e spettacoli che ruoteranno attorno al mondo dell’agricoltura, del florovivaismo, dell’artigianato, della vita rurale, della zootecnia, della tutela dell’ambiente e molto altro. Il programma è disponibile sul sito di AlterEgo Fiere e su quello del Comune di San Giuliano Terme, canali costantemente aggiornati anche con le informazioni pratiche per i visitatori: https://www.alteregofiere.com/agrifiera/, https://www.comune.sangiulianoterme.pi.it/novita/agrifiera-di-pontasserchio-2026.

Eugenio Giani (presidente della Regione Toscana): “Agrifiera rappresenta il richiamo a una tradizione fatta di agricoltura, di artigianato, di commercio, tipica della Toscana laboriosa che viveva queste fiere come momento di incontro e confronto di tutta la comunità. In questi giorni c’è storicamente tanta partecipazione, un’attesa e uno spirito che contagia tutto il territorio comunale di San Giuliano Terme e dell’intera area pisana. Molto bello il fatto di vedere che accanto ai prodotti dell’agricoltura abbiamo i macchinari agricoli, che consentono di rilanciare l’economia primaria, quella legata alla terra. La Toscana diffusa passa anche da qui: dai prodotti artigianali, dalle attività che ci riportano a una Toscana viva e in grado di valorizzare ogni territorio, come la Città di San Giuliano Terme dimostra con Agrifiera e non solo”.

Antonio Mazzeo (vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana): “Agrifiera è un patrimonio civile della Toscana: una manifestazione capace di tenere insieme memoria e cambiamento, tradizione agricola e innovazione, comunità e sviluppo. Qui si misura una sfida decisiva per il nostro futuro, quella di un’agricoltura sostenibile, competitiva e legata alla qualità del territorio. Per questo è un punto di riferimento non solo per San Giuliano Terme, ma per tutta la regione: un luogo in cui istituzioni, imprese, ricerca e cittadini costruiscono insieme una Toscana che investe nei territori e non lascia indietro nessuno”.

Massimiliano Angori (presidente della Provincia di Pisa): “La fiera è nata come luogo di scambio, di condivisione, dove si stringono accordi e si creano legami e dove crescono le nostre conoscenze. Luoghi come Agrifiera devono continuare a essere luoghi di condivisione, di dialogo, di cultura della pace: siamo nel Parco della Pace intitolato a Tiziano Terzani e oggi c’è bisogno sia di Pace che di Tiziano Terzani“.

Matteo Cecchelli (sindaco di San Giuliano Terme): “All’Agrifiera ci sono le radici della nostra comunità: dobbiamo custodirle e averne cura. Lo abbiamo fatto fino ad ora e continueremo a farlo: l’anno scorso abbiamo investito sul miglioramento delle infrastrutture della fiera. Proseguiremo anche quest’anno: alla fine di quest’edizione inizierà la riqualificazione del parcheggio a servizio del Parco della Pace. Lo faremo con un approccio sostenibile, dal punto di vista ambientale e sociale, rimettendo anche a nuovo una porzione della storica Villa Mazzarosa Prini. Grazie a un investimento da 1,2 milioni di euro, finanziato attraverso il bando regionale per la realizzazione di parcheggi pubblici”.

Roberta Paolicchi (assessora con delega all’Agrifiera del Comune di San Giuliano Terme): “Abbiamo costruito un programma pronto a sorprendere cittadini e visitatori ricco d’iniziative, innovazione e attività: tra le attrazioni più attese ci sarà anche la ricostruzione di un villaggio medievale, uno spazio magico in cui i bambini potranno mettersi alla prova nella lavorazione del cuoio e del legno, portando a casa un piccolo oggetto fatto con le loro mani”.

Filippo Pancrazzi (assessore all’ambiente del Comune di San Giuliano Terme): “L’agricoltura locale non è solo tradizione, ma anche strumento attivo di sostenibilità e innovazione, per questo uno dei primi eventi dell’edizione 2026 sarà proprio un convegno dedicato all’agricoltura di precisione. Inoltre, poiché l’Agrifiera è, sempre di più, un momento di valorizzazione della biodiversità del nostro territorio, abbiamo ritenuto importante estendere i confini della fiera valorizzando tutta quell’area del Parco di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli che dalla pianura arriva fino al Monte Pisano anche attraverso iniziative quali Bioblitz”.

Giancarlo Scoppitto e Anna Bartelletti (AlterEgo Fiere): “Dopo tanto lavoro, Agrifiera 2026 può cominciare. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutte le persone impegnate a vario titolo durante le ultime settimane per realizzare un evento tanto complesso quanto entusiasmante e di profondo valore per il territorio. Auguriamo una splendida Agrifiera a tutti”.

Informazioni, orari e servizi. Agrifiera è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20, con prolungamenti serali in occasione degli spettacoli. Per facilitare l’accesso sarà attivo un servizio gratuito di bus navetta nei giorni 25 e 26 aprile e 1, 2 e 3 maggio, con collegamenti da La Fontina (piazzale Metastasio) e San Giuliano Terme (via Verri). L’ingresso sarà gratuito per tutti nei giorni 23, 27, 28, e 29 aprile, mentre le due “Giornate del Territorio”, durante le quali i residenti del Comune di San Giuliano Terme potranno entrare gratuitamente con la sola esibizione di un documento d’identità, sono fissate per il 26 aprile e il 3 maggio. Ingresso sempre gratuito anche per i bambini fino a 10 anni, per gli over 70 e per le persone con disabilità insieme a un accompagnatore. È consentito l’ingresso ai cani al guinzaglio.

Agrifiera 2026 si svolge con il contributo di Toscana Energia, Acque Spa e Consiglio regionale della Toscana. È patrocinata da: Regione Toscana, Provincia di Pisa, Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Coldiretti Pisa, Casartigiani, Confcommercio Pisa, Confartigianato Impresa Pisa, Cna Pisa, Confesercenti Pisa, Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Orto Botanico di Pisa, Accademia Italiana del Peperoncino. Organizzatori: Alterego Fiere, Comune di San Giuliano Terme.

I biglietti per l’ingresso nei giorni in cui è previsto il pagamento sono disponibili sia direttamente in fiera che sul portale Ciaotickets.

Last modified: Aprile 23, 2026