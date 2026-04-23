Parma – Pisa: arbitra Andrea Calzavara della Sezione di Varese

Written by Redazione• 1:54 pm• Pisa SC

PISA – Sarà il 32enne lombardo Andrea Calzavara della Sezione di Varese, l‘arbitro designato a dirigere la sfida di sabato prossimo 25 aprile 2026 alle ore 15:00 al “Tardini” fra Parma e Pisa, coadiuvato dai guardalinee Federico Fontani della Sezione di Siena e Marco Trincheri della Sezione di Milano, con Giovanni Ayroldi della Sezione di Molfetta in veste di quarto uomo, mentre in sala VAR sarà presente Antonio Giua della Sezione di Sassari, assistito da Rosario Abisso della Sezione di Palermo.

di Giovanni Manenti

Dopo un triennio (2017-’20) a dirigere incontri di Serie D, Calzavara vive un quinquennio ad arbitrare gare di Serie C, prima di entrare a far parte dei ruoli della CAN A-B a partire dalla corrente stagione 2024-’25 che lo vede esordire tra i Cadetti alla prima giornata in Virtus Entella-Juve Stabia conclusa sull’1-1, per poi collezionare ad oggi 15 presenze, oltre ad aver debuttato in Serie A il il 21 dicembre 2025 dirigendo la sfida Sassuolo-Torino, vinta dai granata per 1-0, mentre per quanto concerne il suo rapporto con i nerazzurri, si tratta di una novità assoluta.

Designazioni 34esima giornata Serie A 2025-’26:

Napoli – Cremonese – Daniele Doveri della Sezione di Roma 1

Parma – Pisa – Andrea Calzavara della Sezione di Varese

Bologna – Roma – Marco Di Bello della Sezione di Brindisi

Verona – Lecce – Davide Massa della Sezione di Imperia

Fiorentina – Sassuolo – Livio Marinelli della Sezione di Tivoli

Genoa – Como – Federico La Penna della Sezione di Roma 1

Torino – Inter – Maurizio Mariani della Sezione di Aprilia .

Milan – Juventus – Simone Sozza della Sezione di Seregno

Cagliari – Atalanta – Juan Luca Sacchi della Sezione di Macerata

Lazio – Udinese – Kevin Bonacina della Sezione di Bergamo

Last modified: Aprile 23, 2026