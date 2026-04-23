Campo Scuola, la palestra “Cino Cini” cresce: sport e inclusione a un anno dall’apertura

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PISA – Ad un anno dall’inaugurazione, la palestra di muscolazione del Campo Scuola “Cino Cini” si conferma un punto di riferimento per lo sport cittadino e uno spazio di aggregazione per la comunità pisana. A sottolinearlo è l’assessore allo sportFrida Scarpa, che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo nella struttura situata sotto la tribuna centrale coperta.

«A un anno dall’apertura – dichiara Scarpa – questa palestra completamente riqualificata rappresenta un presidio importante non solo per l’attività sportiva, ma anche per il sociale. È dotata di attrezzature professionali e pensata per supportare le associazioni del territorio nella preparazione atletica, ma anche per offrire opportunità concrete a giovani, anziani e persone più fragili, promuovendo benessere e corretti stili di vita».

La struttura, oggi frequentata da numerosi cittadini, si distingue anche per la sua accessibilità: l’utilizzo è infatti gratuito, previa presentazione del certificato medico. «Una scelta precisa – prosegue l’assessora – per garantire a tutti la possibilità di praticare attività fisica in sicurezza, senza barriere economiche».

L’intervento si inserisce in una strategia più ampia dell’amministrazione comunale, che nel 2026 ha destinato 160mila euro a sostegno delle associazioni sportive e ha ampliato l’apertura delle palestre scolastiche fino alle 23, con l’obiettivo di rendere effettivo il diritto allo sport per tutti.

La riqualificazione della palestra fa parte del più ampio progetto di valorizzazione del Campo Scuola “Cino Cini”, che ha visto un investimento complessivo di circa 800mila euro. I lavori hanno interessato, tra l’altro, il rifacimento della pista con nuovo manto sintetico, il miglioramento del drenaggio, la sistemazione delle pedane e la realizzazione di nuovi spazi funzionali come infermeria e aree dedicate alle diverse discipline sportive.

Last modified: Aprile 23, 2026