Proseguono con successo i corsi FIT-CISL Pisa per operatori ecologici: oltre 100 iscritti e supporto completo ai candidati

Written by Redazione• 1:11 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Continuano con grande partecipazione i corsi di preparazione organizzati dalla FIT-CISL di Pisa, dedicati a chi intende lavorare nel settore dei rifiuti e affrontare la selezione per operatore ecologico indetta da Geofor S.p.A..

Le attività formative si svolgono nelle sedi CISL di Pisa e Cascina e sono organizzate in due classi, con l’obiettivo di favorire la massima partecipazione: una in fascia pomeridiana (ore 17) e una in fascia serale (ore 21). Ogni candidato può scegliere liberamente l’orario più compatibile con le proprie esigenze.

Oltre alle lezioni, la FIT-CISL garantisce un supporto concreto a tutte le persone che incontrano difficoltà nella procedura di iscrizione alla selezione, il cui termine è fissato al 27 aprile. Il progetto sta riscuotendo un grande successo, con oltre 100 iscritti.

L’obiettivo del corso è preparare al meglio i partecipanti alle prove d’esame, con particolare attenzione alla prova scritta, grazie al contributo di docenti qualificati e con comprovata esperienza, tra cui il segretario regionale FIT-CISL, Giovanni Giannini.

“Vorrei esprimere un ringraziamento a Giorgia Bumma e alla CISL Pisa per aver messo a disposizione la sede di Cascina. Un ringraziamento anche a Valerio Russo per aver creduto fin da subito nel progetto, e a Giovanni Giannini, insieme a tutta la segreteria FIT-CISL regionale, per il costante supporto”, ha dichiarato Giovanni Sicca responsabile ambiente della FIT CISL Pisa.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi al corso, è possibile contattare Giovanni Sicca al numero 349 1063893.

Last modified: Aprile 23, 2026