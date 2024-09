Arturo Calabresi: “Siamo un gruppo unito e orgoglioso”

Scritto da Antonio Tognoli• 11:51 pm• Pisa SC

PISA – Uno dei giocatori nerazzurri più positivi è stato senza dubbio Arturo Calabresi costretto ad uscire per crampi nel finale di gara che è sceso in sala stampa della Cetilar Arena per commentare la gara dei nerazzurri.



“Il mister ci chiede di essere presenti e reattivi sulle seconde palle noi cerchiamo di metterlo in pratica. Sul gol della Reggiana dovevamo essere più attenti e crescere. Sono quegli aspetti che dobbiamo migliorare per non rischiare di perdere punti importanti come poteva capitare. Sarebbe stato un peccato perdere due punti stasera”.

Flash Back per il difensore nerazzurro: “Inutile negare che gli ultimi due anni sono stati deludenti per noi. Adesso però noi ci abbiamo messo una pietra sopra, non vogliamo più pensarci e fare bene quest’anno con questa squadra. Ci sono tutti i presupposti. La sosta arriva al momento giusto può servire per integrare i nuovi arrivati. Siamo un gruppo unito e orgoglioso che si dà una mano l’uno con l’altro”.

