PISA – Weekend positivo per le squadre giovanili del Pisa Sporting Club.
In campo maschile la Primavera torna a vincere sul terreno amico, mentre gli Under 17 espugnano il difficile campo del Sassuolo; vittoria anche per gli Under 13 sulla Virtus Entella. In campo femminile vincono Under 17, Under 15 e Under 12
Settore Maschile
PRIMAVERA. Pisa-Benevento 3-1
UNDER 17. Sassuolo-Pisa 1-3
UNDER 14. Pisa-Entella 0-0
UNDER 13. Pisa-Entella 4-1
Settore Femminile
UNDER 17. Worange Pistoiese-Pisa 1-4
UNDER 15. Pisa-Aglianese 3-2
UNDER 12. Bellaria-Pisa 2-6
PULCINI. Pisa-Forcoli 0-5