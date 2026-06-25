Incendio Delca Energy, a Calci Consiglio comunale aperto su monitoraggi e impatti ambientali

Written by Redazione• 1:43 pm• Calci, Attualità, Politica

CALCI- È stato convocato per martedì 30 giugno 2026, alle ore 18, un Consiglio comunale aperto dedicato all’incendio verificatosi a Vicopisano, in località Noce, presso lo stabilimento Delca Energy.

La seduta, convocata in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 39 del Testo unico degli enti locali e dall’articolo 28 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, avrà all’ordine del giorno un’informativa sull’incendio e sulle attività di messa in sicurezza.

Durante il Consiglio saranno affrontati i temi relativi alle analisi e ai monitoraggi ambientali e sanitari già eseguiti e ancora da effettuare sul territorio comunale, con l’illustrazione dei risultati finora disponibili e degli eventuali impatti ambientali e sanitari.

La seduta sarà aperta agli interventi di cittadine e cittadini, così da consentire un momento di informazione e confronto pubblico su una vicenda che ha suscitato attenzione e preoccupazione anche nella comunità calcesana.

Il Consiglio comunale aperto sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Calci.

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Last modified: Giugno 25, 2026