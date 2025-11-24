L’Effemeride Pisana del 24 novembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 5:53 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Lunedì 24 novembre 2025, il Sole sorge alle 7:22 e tramonta alle 16:46, le ore di luce solare sono 9 e 24 minuti

La Luna è in fase crescente

Oggi è il 276mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Santo del giorno:



Santi Martiri Vietnamiti (Andrea Dung Lac e 116 compagni)

† Vietnam, dal 1745 al 1862

Patroni del Vietnam

Il cattolicesimo giunse in Vietnam sul finire del secolo XVI, ma fu continuamente osteggiato dai regnanti locali: tra i secoli XVII e XIX, si susseguirono più di 50 editti contro i cristiani, che provocarono l’uccisione di circa 130 mila fedeli. 117 di essi, beatificati negli anni 1900, 1906, 1909 e 1951, sono stati unificati in un solo gruppo e canonizzati da san Giovanni Paolo II, che li ha anche dichiarati Patroni del Vietnam con la Lettera apostolica «Si quidem cunctis» del 14 dicembre 1990. Il gruppo comprende: 8 vescovi, 50 sacerdoti, 59 laici (tra cui medici, militari, molti padri di famiglia e una madre di famiglia). A rappresentarli tutti, il Martirologio Romano nomina Andrea Dung-Lac, prima catechista e poi sacerdote, che riscuote in Vietnam una particolare devozione. La data della memoria liturgica unitaria è il 24 novembre, giorno nel quale morirono tre di essi.

E’ accaduto il 24 novembre:

1826 – Nasce a Firenze Carlo Lorenzini alias Carlo Collodi, autore de Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino

1859 – Il naturalista britannico Charles Darwin pubblica On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle for life, un libro che sostiene che gli organismi non sono stati creati da un ente superiore, bensì si sono evoluti gradualmente attraverso la selezione naturale; la prima edizione verrà esaurita il giorno stesso, essendone state tirate solo le 1’250 copie prenotate

1904 – Primo esempio funzionante di mezzo cingolato, una tecnologia che in seguito rivoluzionerà i veicoli per le costruzioni e per la guerra terrestre

1932 – A Washington, viene inaugurato l’FBI Crime Lab

1944 – Seconda guerra mondiale, bombardamento di Tokyo: una missione di bombardamento contro la capitale giapponese viene effettuata da 88 aerei statunitensi

1951 – La commedia teatrale di Broadway Gigi debutta con protagonista l’allora poco nota attrice Audrey Hepburn; la commedia andrà in scena per sei mesi e porterà al successo Hepburn, consentendole il debutto cinematografico nel film Vacanze romane

1969 – Programma Apollo: l’Apollo 12 ammara nell’Oceano Pacifico, ponendo fine alla seconda missione dell’uomo sulla Luna

1971 – Un uomo che si fa chiamare Dan Cooper (comunemente ricordato come D. B. Cooper) si paracaduta da un aeroplano della Northwest Orient Airlines che aveva dirottato con 200.000 dollari di riscatto; di lui non si è più saputo nulla

1974 – Viene scoperto lo Australopithecus afarensis denominato “Lucy” dal paleontologo americano Don Johanson

1991 – Muoiono Freddie Mercury ed Eric Carr, secondo batterista dei Kiss

1997 – A seguito di una perdita di 554,26 punti dell’indice Dow Jones (DJIA), gli ufficiali della Borsa di New York invocano per la prima volta la regola del “circuit breaker” per fermare le contrattazioni: fu una mossa controversa che portò a un rapido cambiamento della regola, il blocco delle contrattazioni può avvenire solo se l’indice perde almeno il 10 o 20 percento

1998 – America Online annuncia che acquisirà Netscape Communications con una transazione con scambio di azioni del valore di 4,2 miliardi di dollari

2014 – Lo zibibbo di Pantelleria viene inserito nella lista dei Patrimoni orali e immateriali dell’umanità dell’UNESCO

La frase del giorno di Frate Indovino:

Parole e paroloni non tirano su i mattoni

Nati il 24 novembre:

CARLO COLLODI

Scrittore italiano

α 24 novembre 1826 ω 26 ottobre 1890

PAOLA CORTELLESI

Attrice e conduttrice tv italiana

α 24 novembre 1973

HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC

Pittore francese

α 24 novembre 1864 ω 9 settembre 1901

BARUCH SPINOZA

Filosofo olandese

α 24 novembre 1632 ω 21 febbraio 1677

LAURENCE STERNE

Scrittore britannico

α 24 novembre 1713 ω 18 marzo 1768

Deceduti il 24 novembre:

FREDDIE MERCURY

Cantante e musicista inglese, Queen

α 5 settembre 1946 ω 24 novembre 1991

