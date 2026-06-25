A luglio torna il Circo Solare di Antitesi Teatro Circo

Written by Redazione• 3:03 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Una settimana di lezioni estive di creatività per bambini e ragazzi da 6 a 13 anni

GHEZZANO – Estate di circo e divertimento a Ghezzano con il Circo Solare: anche quest’anno tornanoi campi estivi organizzati da Antitesi Teatro Circo, aperti ai bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni.

Una settimana di lezioni estive di arti circensi, in programma dal 13 luglio al 17 luglio, per stringere nuove amicizie, imparare nuove discipline e vivere un’estate diversa alla scoperta del circo, tra giocoleria, acrobatica aerea e a terra, equilibrismo, teatro e creatività.

I corsi si terranno a Ghezzano, negli spazi di Antitesi, dalle 8,30 alle 13,30, con possibilità di concordare entrate e uscite anticipate e posticipate.

Info e costi: marta@antitesiteatrocirco.it

Last modified: Giugno 25, 2026