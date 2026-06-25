Casciana Terme Lari cresce: saldo migratorio positivo e più residenti rispetto al 2025

Written by Redazione• 1:04 pm• Casciana Terme Lari

CASCIANA TERME LARI- Piace vivere nel Comune di Casciana Terme Lari. È quanto emerge dalla lettura dei dati anagrafici relativi al periodo compreso tra maggio 2025 e maggio 2026, che restituiscono l’immagine di una comunità in movimento: persone e famiglie che arrivano, un territorio che continua a esercitare attrattiva e una realtà locale capace di confermare la propria vitalità.

Nel periodo preso in esame, il Comune ha registrato 515 nuove iscrizioni anagrafiche per immigrazione e 382 cancellazioni per emigrazione. Il saldo migratorio è dunque positivo, con 133 residenti in più derivanti dai movimenti in entrata e in uscita.

Un dato particolarmente significativo, che contribuisce a compensare il saldo naturale negativo. Tra maggio 2025 e maggio 2026 si sono registrate 82 nascite, in aumento rispetto alle 68 dello stesso periodo dell’anno precedente, e 171 decessi, sostanzialmente in linea con i 170 registrati in precedenza. Un andamento che riflette una tendenza demografica diffusa a livello nazionale.

A maggio 2026 i residenti risultano 12.205, rispetto ai 12.184 dello stesso mese del 2025. In questo quadro, la capacità del territorio di attrarre nuovi residenti assume un valore ancora più rilevante, restituendo l’immagine di un Comune che, pur dentro dinamiche demografiche complesse, continua a rinnovarsi.

«Questi dati ci dicono che il nostro è un territorio vivo, scelto da chi decide di trasferirsi qui e di farne il proprio luogo di vita – sottolinea il sindaco di Casciana Terme Lari, Paolo Mori –. Dietro ogni iscrizione anagrafica non c’è solo un numero, ma una persona, una famiglia, una scelta. È un segnale che ci incoraggia a proseguire nel lavoro quotidiano per rendere il nostro Comune sempre più accogliente, curato e capace di offrire qualità della vita, servizi e opportunità».

Guardando ai singoli mesi, il movimento in entrata si conferma costante durante tutto l’anno, con alcuni momenti particolarmente significativi: luglio 2025, con 51 nuovi iscritti, novembre 2025 e febbraio 2026, entrambi con 47, marzo 2026 con 48 e aprile 2026 con 46 nuove iscrizioni anagrafiche.

Il quadro che emerge è quello di un territorio che non si limita a conservare la propria identità, ma continua ad aprirsi a nuove presenze e nuove energie. I dati anagrafici diventano così uno strumento prezioso per leggere l’evoluzione della comunità e orientare le scelte future dell’amministrazione.

Casciana Terme Lari si conferma dunque un Comune capace di guardare avanti: un territorio che accoglie, che continua a essere attrattivo e che lavora per rafforzare qualità della vita, servizi e senso di comunità.

Last modified: Giugno 25, 2026