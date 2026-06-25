Pronto soccorso di Pisa, Petrucci: “Personale allo stremo, la Regione intervenga subito”

Written by Redazione• 12:51 pm• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Consiglio regionale toscano Diego Petrucci.

«In questi giorni mi sono arrivate diverse segnalazioni riguardo alle condizioni del Pronto soccorso di Pisa. Alcune settimane fa avevo fatto un sopralluogo nella struttura, trovando oltre 100 persone in attesa, con cittadini esausti e personale stremato dalla mole di lavoro».

A intervenire è Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Consiglio regionale toscano, che torna a denunciare la situazione del Pronto soccorso pisano.

«Avevo invitato la direttrice ad attuare un piano straordinario anche in vista della stagione estiva – prosegue Petrucci – ma a quanto pare niente è stato fatto. Il personale mi ha scritto: “Abbiamo in totale 130 persone, 54 in attesa di visita… siamo stremati… veramente… Aiuta per cortesia…”. Un vero e proprio grido d’aiuto, disperato e choc».

Secondo Petrucci, di fronte a questa emergenza la Regione Toscana sarebbe ferma, mentre il sistema sanitario continua a scontare ritardi e incertezze organizzative.

«Il Partito Democratico da mesi va avanti con un assurdo e vergognoso valzer delle nomine. La Regione Toscana è immobile, non ha ancora scelto il direttore della sanità, i direttori generali sono tutti in movimento e, nel frattempo, il Pronto soccorso di Pisa è clamorosamente senza un direttore».

Per il consigliere regionale, la situazione è ormai non più rinviabile.

«Mentre la sinistra litiga per spartirsi poltrone e ruoli di potere – attacca Petrucci – medici, infermieri e pazienti vivono l’inferno in prima linea. Se la Regione e l’Azienda ospedaliero-universitaria hanno la volontà politica di risolvere la crisi, sanno esattamente cosa fare».

Petrucci spiega di aver indicato alla direttrice generale alcune misure concrete, ribadite anche in una lettera inviata a Belvedere.

«La invito a nominare immediatamente il direttore del Pronto soccorso, perché è inaccettabile che una struttura così complessa si trovi senza una guida in un momento tanto drammatico. Parallelamente, chiedo di aumentare gli spazi a disposizione con una nuova organizzazione degli stessi, spostando l’OBI al primo piano e aprendo subito un tavolo tecnico per la riorganizzazione logistica».

Tra le proposte avanzate anche l’aumento dei posti letto.

«Sul fronte dei ricoveri – aggiunge Petrucci – propongo l’aumento immediato di almeno venti posti letto in reparto, una quota che un ospedale da ben millecento posti letto può e deve trovare, se esiste la reale volontà di farlo. È inoltre doveroso aumentare la disponibilità dei posti letto nelle strutture che offrono cure intermedie, attraverso una rapida revisione delle convenzioni in essere».

«Il tempo delle scuse e dei rimpasti interni al Pd è scaduto – conclude Petrucci –. Il personale sanitario è esausto e il diritto alla salute dei cittadini deve essere garantito».

Last modified: Giugno 25, 2026