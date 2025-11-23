Written by Novembre 23, 2025 7:45 am Pisa SC

Primavera 2. Pisa Sc, tris al Benevento. I nerazzurri rimangono nella scia dell’Empoli

PISA – Il Pisa Sc batte al Pagni di Peccioli il Benevento (3-1) e rimane in scia della capolista Empoli corsara per 2-0 sul campo del Pescara.

Un tris scoppiettante ed in rimonta, che porta la firma nella ripresa di Bettazzi e di Novak, autore di una doppietta dopo l’iniziale vantaggio campano firmato da Soprano.

PISA. Vukovic, Bendinelli, Bacciardi, Malfatti (90′ Menicucci), Mbambi, Casarosa, Vivace (85′ Conti), Battistella, Tosi, Bettazzi (77′ Cenerini), Ribechini (46′ Novak). A disp. Luppichini, Raigi, Mazzantini, Bolognini, Vitale, Mainardi, Barsacchi. All. Innocenti.

BENEVENTO. Suppa, Kwete, Nonga (68′ Manuzzi), Del Gaudio, Squillante, Formicola, Battista, Scalici (78′ Milucci), Soprano, Giugliano, Grilli (78′ Borrelli). A disp. Mandato, Catiello, Panzarino, Cerulo, Cerbone, Scarpitella, Palmieri, D’Ambrosio, Paolini. All. De Angelis.

ARBITRO. Lorenzo Nencioli di Prato. Assistenti. Nesi-Ferretti.

RETI. 26′ Soprano (B), 53′ Bettazzi (P), 58′ e 71′ Novak (P).

NOTE. Ammoniti Nonga, Formicola. Recupero 0′ pt; 4′ st.

Gli altri risultati della nona giornata

Ascoli – Crotone 2-2

Cosenza – Spezia 1-0

Perugia – Bari 1-1

Ternana – Salernitana 1-0

Catanzaro – Avellino 1-1

Palermo -Monopoli 0-0

Pescara – Empoli 0-2

LA NUOVA CLASSIFICA. Empoli 19; PISA 18; Pescara 16; Bari, Spezia, Avellino, Ternana 15; Monopoli 14; Ascoli 13; Benevento 12; Perugia, Cosenza 10; Catanzaro 9; Salernitana 7; Palermo 6; Crotone 3.

