Weekend culturale alla Gronchi: rinviata una presentazione, confermati gli altri appuntamenti

Written by admin• 12:53 pm• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – È rinviata a data da destinarsi la presentazione del libro Critica della ragione bellica di Tommaso Greco, inizialmente prevista per sabato pomeriggio alla biblioteca Gronchi. Restano invece confermati gli altri appuntamenti del fine settimana nella biblioteca comunale.

Sabato alle 16.30 si terrà l’ultimo Bibliosabato di novembre, dedicato ai bambini dai 4 agli 8 anni, con le letture bilingue italiano–spagnolo del ciclo Tutto Mondo. Eva Torregrossa e i bibliotecari leggeranno La Grande Balena della tempesta di Benji Davies, seguite da un laboratorio creativo. Ingresso libero.

Domenica 30 novembre, alle ore 16, è in programma la presentazione del libro Senza legge. Perché l’educazione sessuo-affettiva a scuola è una questione politica di Monica Pasquino, presidente della Rete Educare alle differenze. L’incontro, parte della rassegna “Se ne parla alla Gronchi” e del cartellone “Pontedera delle Donne”, sarà moderato da Diana Lenzi (Indici Paritari) e vedrà la partecipazione della vicesindaca Carla Cocilova.

Nel ricco calendario del weekend, da segnalare anche la premiazione del Premio di Arti Visive Giovanni Gronchi, giunto alla 30ª edizione, in programma sabato 29 novembre alle ore 18 presso la Chiesa del Crocifisso.

Last modified: Novembre 28, 2025