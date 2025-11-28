Autunno a Teatro: due spettacoli gratuiti all’auditorium della scuola “Giunta Pisano” di Calci

CALCI– Torna Autunno a Teatro all’auditorium della scuola “Giunta Pisano” di Calci, con due appuntamenti gratuiti dedicati a famiglie, bambini e a tutta la cittadinanza. La rassegna, promossa dal Comune in collaborazione con Intesa Teatro di Castelfranco di Sotto, conferma un cartellone pensato per un pubblico ampio e intergenerazionale.
Si parte sabato 29 novembre alle 17.30 con Fermo posta: Babbo Natale, spettacolo per bambini a cura della compagnia No Limits. Il fine settimana successivo, domenica 7 dicembre alla stessa ora, sarà la volta della commedia brillante Maldamore, portata in scena dal gruppo Four Red Roses Aps.
«L’autunno in Valgraziosa si arricchisce ogni anno di più di iniziative culturali, occasioni di socialità e momenti di divertimento – sottolinea la vicesindaca ff con delega alla cultura Valentina Ricotta –. Grazie alla collaborazione ormai consolidata con IntesaTeatro, offriamo due spettacoli di qualità dedicati soprattutto alle famiglie. Quest’anno, inoltre, la rassegna approda nell’auditorium della nuova scuola media: uno spazio moderno, accogliente e perfetto per il teatro».
Fermo Posta: Babbo Natale, scritto da Denise Neri, racconta la vigilia di Natale di una postina che, dopo aver consegnato le lettere dei bambini a Babbo Natale, si ritrova con un misterioso pacco tra le mani. Nel viaggio attraverso il Bosco del Nord affronta imprevisti e paure, aiutata da una renna che la guiderà fino alla casa di Babbo Natale, dove troverà una sorprendente richiesta: prendere il suo posto per una notte. In scena Denise Neri, Mirko Addobbati, Fabio Montagnani e Stefania Morelli.
Con toni completamente diversi, Maldamore, di Angelo Longoni, mette in scena equivoci, amori al capolinea e segreti inconfessati. Un interfono per bambini lasciato acceso per errore dà il via a un vortice di incomprensioni che travolgerà due famiglie. Sul palco Daniele Battini, Margherita Donati, Silvia Famiglietti e Simone Morosi.Last modified: Novembre 28, 2025