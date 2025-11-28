Suolo Pubblico Pisa. ConfCommercio: “Gestione improvvisata e senza programmazione: il Comune dia risposte su regolamento e dehors”

Written by admin• 11:57 am• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – “Completa improvvisazione e totale assenza di programmazione: la gestione delle concessioni di suolo pubblico da parte del Comune di Pisa è stata finora semplicemente vergognosa, gli imprenditori aspettano risposte e soprattutto certezze sul nuovo regolamento, non accetteremo ulteriori perdite di tempo”. Esprime tutta la sua indignazione e preoccupazione il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli.

“Siamo ancora in attesa del nuovo regolamento che disciplini gli spazi esterni in modo equo e decoroso e offra indicazioni chiare su dehors e manufatti esterni dei locali. La priorità è dare risposte e certezze agli imprenditori per garantire loro di gestire locali e attività nel miglior modo possibile e con l’indispensabile e necessaria programmazione. È impensabile che possa continuare questo atteggiamento inerme e passivo verso i pubblici esercizi della nostra città, che ad oggi non sanno chiaramente quanto spazio avranno a disposizione e di quali strutture potranno dotarsi. Quello che chiediamo è un regolamento che disciplini il decoro offrendo il tempo congruo ai gestori per adeguarsi”.

“Dehors, pedane e installazioni di suolo pubblico hanno avuto un ruolo fondamentale per la sopravvivenza delle attività negli anni della pandemia e ancora oggi rappresentano ossigeno vitale per molte attività commerciali che stanno lavorando districandosi tra ordini, fornitori e gestione dei dipendenti senza alcuna certezza” ribadisce il direttore di Confcommercio Pisa.

“Anzichè seguire il modello di città che hanno saputo integrare l’utilizzo degli spazi esterni con il decoro urbano attraverso regolamenti chiari e condivisi, a Pisa l’atteggiamento dell’amministrazione non permette una gestione equilibrata e lungimirante, sommando ulteriori difficoltà al delicato momento che attraversano attività e pubblici esercizi. In un contesto di desertificazione commerciale il minimo che ci aspetteremmo è proprio il massimo sforzo per tutelare il lavoro degli imprenditori e assicurargli gli indispensabili strumenti per la gestione delle loro attività. Confcommercio come sempre è a disposizione per tutelare gli interessi degli imprenditori pisani” conclude Pieragnoli.

