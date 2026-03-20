Volterra, ZTL estiva: critiche all’estensione oraria e allo stop ai ciclomotori

Written by Redazione• 2:11 pm• Volterra

VOLTERRA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Coalizione Volterra Civica.

Dal 21 marzo al 1° novembre 2026 la Zona a traffico limitato nel centro storico di Volterra sarà attiva dalle ore 10 alle 20. Una modifica che, secondo le opposizioni, rappresenta un passo indietro per cittadini e attività economiche.

La riduzione di un’ora di accesso rispetto alla precedente fascia oraria viene letta come un elemento penalizzante, soprattutto per i residenti. “In precedenza – viene sottolineato – la chiusura dei varchi era fissata alle 19, un orario che consentiva ai volterrani di accedere più facilmente al centro”.

Al centro delle critiche anche l’inserimento dei ciclomotori tra i mezzi soggetti a limitazioni. Una scelta giudicata poco opportuna in una fase in cui, secondo i contestatori, sarebbe invece necessario incentivare forme di mobilità più leggere, come scooter e motorini, soprattutto in una città caratterizzata da carenza di parcheggi.

Le osservazioni riguardano anche il metodo adottato dall’amministrazione comunale, accusata di non aver avviato un confronto preventivo né in Consiglio comunale né con la cittadinanza.

Secondo le opposizioni, il rischio è quello di un progressivo svuotamento del centro storico, con una trasformazione sempre più orientata al turismo e meno alla vita quotidiana dei residenti. Una prospettiva che, viene evidenziato, potrebbe incidere negativamente sulla vivibilità e sull’identità stessa della città.

Last modified: Marzo 20, 2026