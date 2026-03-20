Fake news sotto la lente della scienza: la Scuola Sant’Anna lancia il podcast “Stroncate Scientifiche”

Written by Redazione• 2:09 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – L’intelligenza artificiale è davvero onnisciente? La polizia predittiva può eliminare la criminalità? In un contesto in cui le informazioni circolano sempre più velocemente, spesso senza adeguate verifiche, diventa fondamentale sviluppare strumenti per orientarsi tra notizie distorte e semplificazioni.

Con questo obiettivo nasce “Stroncate Scientifiche”, il nuovo podcast della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, pensato per smontare le fake news attraverso un approccio rigoroso ma accessibile, basato su metodo scientifico, spirito critico e un linguaggio chiaro, arricchito da una dose di ironia.

Il format prevede episodi brevi, della durata di circa dieci minuti, con cadenza settimanale. In ogni puntata, un’allieva o un allievo della Scuola intervista un docente o un ricercatore, partendo da una fake news attuale e diffusa, che viene analizzata e scomposta per chiarirne i contenuti e i limiti.

La prima stagione è composta da sei episodi, ciascuno dedicato a uno degli ambiti disciplinari della Scuola: scienze politiche, giurisprudenza, economia, agraria, medicina e ingegneria. I temi affrontati spaziano dalle cosiddette “guerre climatiche” all’uso dei farmaci dimagranti, dalle diete plant-based alla sostenibilità economica, fino alle narrazioni più diffuse sull’intelligenza artificiale.

Tra gli episodi, quello dedicato alla salute vede il confronto tra la ricercatrice in Fisiologia Paola Tognini e l’allieva Alessia Marracino sull’uso dei farmaci dimagranti. In ambito politico, Luca Raineri e Mattia Amadei discutono il rapporto tra cambiamento climatico e conflitti. Spazio anche ai temi dell’agricoltura, del diritto penale e dell’economia, fino a un episodio conclusivo sulle percezioni legate all’intelligenza artificiale con il docente Andrea Saracino.

Il podcast è realizzato con il supporto di “Merita, la rete per il talento”, progetto finanziato nell’ambito del PNRR, ed è prodotto dall’Ufficio Comunicazione Istituzionale e media digitali della Scuola Sant’Anna, in collaborazione con la Commissione per l’orientamento e la comunicazione delle allieve e degli allievi.

“Stroncate Scientifiche” è disponibile su Spotify.

Last modified: Marzo 20, 2026