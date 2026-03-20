Pisa ricorda le vittime delle mafie: cerimonia in Piazza Martiri della Libertà

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PISA – Si è svolta venerdì 20 marzo, in piazza Martiri della Libertà, la cerimonia in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa dall’Amministrazione comunale.

L’iniziativa si è aperta con i saluti istituzionali nello spazio antistante l’Edicola della Legalità, inaugurata nel 2023 come luogo dedicato alla promozione della cultura della legalità e dell’educazione civica. Successivamente è stata deposta una corona di alloro presso l’albero della legalità, piantato nel 2021 in memoria di Giuseppe Tallarita, vittima della mafia.

Alla cerimonia sono intervenuti l’assessora alla legalità del Comune di Pisa Giovanna Bonanno, la consigliera provinciale Maria Antonietta Scognamiglio, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa Teresa Angela Camelio, la presidente dell’Associazione Nicola Ciardelli ODV ETS Federica Ciardelli e il responsabile dei beni confiscati per la Fondazione Caponnetto Maurizio Pascucci.

Presenti anche numerosi studenti, tra cui la classe II B dell’Istituto Ipsar Matteotti di Pisa, una rappresentanza dell’Istituto Santa Caterina e alcuni studenti delle classi terze, quarte e quinte dell’Istituto Giulio di Torino.

“Anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha voluto celebrare questa giornata in un luogo simbolico per la città – ha dichiarato l’assessora Giovanna Bonanno – che rappresenta un punto di riferimento nel custodire e rinnovare la memoria di chi ha perso la vita nella lotta alla mafia, rafforzando l’impegno condiviso contro la criminalità organizzata. Abbiamo scelto di condividere questo momento con gli studenti, perché è fondamentale trasmettere alle giovani generazioni la consapevolezza del fenomeno mafioso e delle sue conseguenze sui diritti e sui valori democratici”.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di riflessione e partecipazione, con l’obiettivo di mantenere viva la memoria delle vittime innocenti e rinnovare l’impegno della comunità nella difesa della legalità.

Last modified: Marzo 20, 2026