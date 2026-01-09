“Volterra città della salute: cantieri aperti e nuovi investimenti”, la presa di posizione di Coalizione Volterra Civica

Written by admin• 11:16 am• Volterra

VOLTERRA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Coalizione Volterra Civica.

“Dopo anni di battaglie per la difesa dell’Ospedale di Volterra e dopo le nostre ripetute denunce sui gravi ritardi del cantiere, nei giorni scorsi sono finalmente partiti i lavori per il nuovo parcheggio. Accogliamo con soddisfazione questo avvio, che arriva da lontano e che consentirà, una volta concluso, la realizzazione della nuova REMS. I ritardi accumulati sono stati di anni, dovuti a molte cause, anche politiche; adesso la priorità assoluta deve essere una sola: portare a termine il cantiere nel più breve tempo possibile. Continuiamo però a ribadire che per noi questo intervento rappresenta solo il primo lotto: il progetto originario prevedeva infatti due piani, di cui uno sopraelevato, e a quella configurazione dovrà essere riportato, anche in una fase successiva. Durante le festività natalizie la nostra capogruppo Francesca Giorli ha incontrato la direzione INAIL di Volterra per congratularsi dell’avvio della procedura concorsuale per la nuova sede, attesa da anni, e per confermare la piena disponibilità di Coalizione Civica a sostenere un progetto che consideriamo strategico e fondamentale per lo sviluppo della città. Volterra ha da sempre una vocazione sanitaria e deve continuare a esercitarla. È su questa identità che va costruito il futuro della città: difendendo e rilanciando ogni progetto in grado di offrire opportunità concrete per la salute dei volterrani, dei cittadini dell’Alta Val di Cecina e dell’intera area vasta.“, conclude il comunicato stampa.

Last modified: Gennaio 9, 2026