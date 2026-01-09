Il Mobilieri Ponsacco a San Casciano per consolidare il primato

Pisa (venerdì, 9 gennaio 2026) — Fra l’anticipo di venerdì 9, quelli del 10 ed il grosso degli incontri di domenica 11 gennaio si disputeranno tutti i match dei vari tornei di Lega Nazionale Dilettanti che vedono protagoniste le squadre del nostro hinterland.
di Leonardo Miraglia
Questi gli incontri programmati:
Serie D, girone D
XIX giornata
|11/1, 14:30
|Tuttocuoio 1957
|Crema 1908
Eccellenza, girone A
XX giornata
|11/1, 14:30
|Real Cerretese
|San Giuliano
|11/1, 14:30
|Fratres Perignano 2019
|Montespertoli
|riposa
|Cenaia 1969
Promozione, girone A
XVII giornata
|11/1, 18:30
|Forte dei Marmi 2015
|Urbino Taccola
Promozione, girone B
XVII giornata
|11/1, 14:30
|Atletico Piombino
|Colli Marittimi
|11/1, 14:30
|Ginestra Fiorentina
|Cuoiopelli
|11/1, 14:30
|Saline
|Castelfiorentino United
|11/1, 14:30
|Castiglioncello
|San Miniato Basso Calcio
|11/1, 14:30
|Sancascianese Calcio
|Mobilieri Ponsacco
Prima Categoria, girone A
XVI giornata
|11/1, 14:30
|Migliarino Vecchiano
|Città di Capannori
|11/1, 14:30
|Folgor Marlia 1905
|Calci 2016
Prima Categoria, girone B
XVI giornata
|11/1, 14:30
|Prato Nord
|San Miniato
|11/1, 14:30
|Bellaria Cappuccini
|Atletico Spedalino
|11/1, 14:30
|Montagna Pistoiese
|Fornacette Casarosa
|11/1, 14:30
|Intercomunale Monsummano
|Staffoli
|11/1, 14:30
|Stella Rosa
|Maliseti Seano
Prima Categoria, girone D
XVI giornata
|11/1, 14:30
|Audace Isola d’Elba
|Acciaiolo Calcio
|11/1, 14:30
|Capannoli San Bartolomeo
|Pomarance
|11/1, 14:30
|Portuali Sorgenti
|Forcoli Calcio 1921
|11/1, 14:30
|Ponsacco 1920
|Donoratico
|11/1, 14:30
|Vada 1963
|Geotermica
|11/1, 14:30
|Selvatelle
|Rosignano Solvay 1922
|11/1, 14:30
|Atletico Etruria
|Pecciolese
Seconda Categoria, girone G
XVI giornata
|11/1, 14:30
|Ponte a Cappiano
|Santa Maria a Monte
|11/1, 14:30
|Porta a Lucca
|Pisa Ovest
|11/1, 14:30
|San Prospero Navacchio
|Sextum Bientina
|11/1, 14:30
|Sanromanese Valdarno
|Tirrenia
|11/1, 14:30
|La Corte
|Capanne Calcio 1989
|11/1, 14:30
|Crespina Calcio
|Aurora Montaione
|11/1, 14:30
|Pontasserchio
|Atletico Cascina
|11/1, 14:30
|Corazzano
|Castelfranco Calcio
Seconda Categoria, girone H
XVI giornata
|11/1, 14:30
|Riotorto
|Castelnuovo Val di Cecina
|11/1, 14:30
|La cantera Gabbro
|Terricciola 1975
|11/1, 14:30
|Forte Bibbona Calcio
|Volterrana 2016
Terza Categoria, Pisa – girone A
XIV giornata
|10/1, 14:30
|Golena d’Arno
|Antonio Bellani
|10/1, 15:45
|Sporting Volterra
|Filettole Calcio
|11/1, 14:30
|Fabbrica Calcio 2024
|Amatori Saline
|11/1, 14:30
|Lajatico
|Marinese 1925
|11/1, 14:30
|Nuova Popolare CEP
|Scintilla 1945
|11/1, 14:30
|San Frediano Calcio
|Montefoscoli Calcio
|11/1, 17
|Atletico Pisa
|Legoli 1994
|riposa
|Ponteginori 1929
Terza Categoria, Pisa – girone B
XIV giornata
|9/1, 20:45
|Giovani Fucecchio
|La Fornace
|10/1, 14:30
|Cerretti FC
|Ponte a Elsa 2005
|10/1, 14:30
|La Borra
|Gavena Giovani
|10/1, 14:30
|Zambra San Vico
|Atletico Le Melorie
|11/1, 14:30
|Città di Montopoli
|Via di Corte
|11/1, 14:30
|Monteserra
|Treggiaia
|11/1, 14:30
|Perignano
|Castel del Bosco
|11/1, 14:30
|Stella Azzurra
|Santacroce Calcio
|riposa
|Marciana 2.0
Terza Categoria, Livorno – girone unico
XIV giornata
|11/1, 14:30
|Monteverdi 2006
|Arci La California
|11/1, 14:30
|Etruschi Livorno 1983
|Sasso Pisano
Terza Categoria, Lucca – girone B
XIV giornata
|9/1, 21
|Non Ho Una Lira Viareggio
|Pappiana
Info tratte da www.tuttocampo.it