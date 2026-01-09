Written by Gennaio 9, 2026 11:13 am Calcio dilettanti

Il Mobilieri Ponsacco a San Casciano per consolidare il primato

Pisa (venerdì, 9 gennaio 2026) — Fra l’anticipo di venerdì 9, quelli del 10 ed il grosso degli incontri di domenica 11 gennaio si disputeranno tutti i match dei vari tornei di Lega Nazionale Dilettanti che vedono protagoniste le squadre del nostro hinterland.

di Leonardo Miraglia

Questi gli incontri programmati:

Serie D, girone D

XIX giornata

11/1, 14:30Tuttocuoio 1957Crema 1908

Eccellenza, girone A

XX giornata

11/1, 14:30Real CerreteseSan Giuliano
11/1, 14:30Fratres Perignano 2019Montespertoli
riposaCenaia 1969

Promozione, girone A

XVII giornata

11/1, 18:30Forte dei Marmi 2015Urbino Taccola

Promozione, girone B

XVII giornata

11/1, 14:30Atletico PiombinoColli Marittimi
11/1, 14:30Ginestra FiorentinaCuoiopelli
11/1, 14:30SalineCastelfiorentino United
11/1, 14:30CastiglioncelloSan Miniato Basso Calcio
11/1, 14:30Sancascianese CalcioMobilieri Ponsacco

Prima Categoria, girone A

XVI giornata

11/1, 14:30Migliarino VecchianoCittà di Capannori
11/1, 14:30Folgor Marlia 1905Calci 2016

Prima Categoria, girone B

XVI giornata

11/1, 14:30Prato NordSan Miniato
11/1, 14:30Bellaria CappucciniAtletico Spedalino
11/1, 14:30Montagna PistoieseFornacette Casarosa
11/1, 14:30Intercomunale MonsummanoStaffoli
11/1, 14:30Stella RosaMaliseti Seano

Prima Categoria, girone D

XVI giornata

11/1, 14:30Audace Isola d’ElbaAcciaiolo Calcio
11/1, 14:30Capannoli San BartolomeoPomarance
11/1, 14:30Portuali SorgentiForcoli Calcio 1921
11/1, 14:30Ponsacco 1920Donoratico
11/1, 14:30Vada 1963Geotermica
11/1, 14:30SelvatelleRosignano Solvay 1922
11/1, 14:30Atletico EtruriaPecciolese

Seconda Categoria, girone G

XVI giornata

11/1, 14:30Ponte a CappianoSanta Maria a Monte
11/1, 14:30Porta a LuccaPisa Ovest
11/1, 14:30San Prospero NavacchioSextum Bientina
11/1, 14:30Sanromanese ValdarnoTirrenia
11/1, 14:30La CorteCapanne Calcio 1989
11/1, 14:30Crespina CalcioAurora Montaione
11/1, 14:30PontasserchioAtletico Cascina
11/1, 14:30CorazzanoCastelfranco Calcio

Seconda Categoria, girone H

XVI giornata

11/1, 14:30RiotortoCastelnuovo Val di Cecina
11/1, 14:30La cantera GabbroTerricciola 1975
11/1, 14:30Forte Bibbona CalcioVolterrana 2016

Terza Categoria, Pisa – girone A

XIV giornata

10/1, 14:30Golena d’ArnoAntonio Bellani
10/1, 15:45Sporting VolterraFilettole Calcio
11/1, 14:30Fabbrica Calcio 2024Amatori Saline
11/1, 14:30LajaticoMarinese 1925
11/1, 14:30Nuova Popolare CEPScintilla 1945
11/1, 14:30San Frediano CalcioMontefoscoli Calcio
11/1, 17Atletico PisaLegoli 1994
riposaPonteginori 1929

Terza Categoria, Pisa – girone B

XIV giornata

9/1, 20:45Giovani FucecchioLa Fornace
10/1, 14:30Cerretti FCPonte a Elsa 2005
10/1, 14:30La BorraGavena Giovani
10/1, 14:30Zambra San VicoAtletico Le Melorie
11/1, 14:30Città di MontopoliVia di Corte
11/1, 14:30MonteserraTreggiaia
11/1, 14:30Perignano Castel del Bosco
11/1, 14:30Stella AzzurraSantacroce Calcio
riposaMarciana 2.0

Terza Categoria, Livorno – girone unico

XIV giornata

11/1, 14:30Monteverdi 2006Arci La California
11/1, 14:30Etruschi Livorno 1983Sasso Pisano

Terza Categoria, Lucca – girone B

XIV giornata

9/1, 21Non Ho Una Lira ViareggioPappiana

Info tratte da www.tuttocampo.it

Last modified: Gennaio 9, 2026
