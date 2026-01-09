Written by Gennaio 9, 2026 11:37 am Pisa, Sport, Sport Home page

Il CUS Pisa alla ricerca di una conferma

HomePisa, Sport, Sport Home pageIl CUS Pisa alla ricerca di una conferma

Pisa (venerdì, 9 gennaio 2026) — Fra il 9 e l’11 gennaio saranno disputati tutti gli scontri che vedranno protagoniste le squadre pisane di basket.

di Leonardo Miraglia

Queste le sfide in programma:

Serie B interregionale maschile, Conference Centro, girone C

XV giornata di andata

11/1, 18Etrusca San MiniatoCollege Basket Borgomanero

Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A

XV giornata di andata

10/1, 20Incvictus LivornoCUS Pisa
9/1, 21Basket Carrara LegendsJP Bellaria
11/1, 18Lucca Sky WalkersBasket Calcinaia
11/1, 18Castelfranco FrogsUISP Donoratico

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C

XII giornata di andata

1071, 21:15Chiesina basketLa Crocetta San Miniato
10/1, 15Pallacanestro ValderaBasket 2002 Versilia
10/1, 21Pallacanestro San MiniatoLibertas Montale
10/1, 21:15Folgore Fucecchio sq.BBellaria Cappuccini

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D

XII giornata di andata

11/1, 18:15Libertas LiburniaEtrusca San Miniato sq.B
9/1, 21:15Dream Baket PisaUS Livorno sq.B
9/1, 21:30Basket Ponsacco Fortezza Team Livorno
10/1, 18:30Basket Volterra Sport IES Pisa
10/1, 21Follonica BasketGMV Ghezzano

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B

II giornata di ritorno

9/1, 21Polisportiva VicarelloCUS Pisa sq.B
10/1, 21:15Don Bosco Livorno sq.BGMV Ghezzano sq.B
11/1, 18Basket PomarancePNC Livorno sq.B

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C

II giornata di ritorno

11/1, 20:30Pallacanestro ValderaBasket Calcinaia sq.B
11/1, 20:30Isotopi ValderaCastelfranco Frogs sq.B
11/1, 18Audax carraraVicopisano Basket 2011

Info tratte da www.playbasket.it

Last modified: Gennaio 9, 2026
Previous Story
“Volterra città della salute: cantieri aperti e nuovi investimenti”, la presa di posizione di Coalizione Volterra Civica
Next Story
“Cono o coppetta?” non va in scena: come richiedere il rimborso

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti