Il CUS Pisa alla ricerca di una conferma

Pisa (venerdì, 9 gennaio 2026) — Fra il 9 e l’11 gennaio saranno disputati tutti gli scontri che vedranno protagoniste le squadre pisane di basket.
di Leonardo Miraglia
Queste le sfide in programma:
Serie B interregionale maschile, Conference Centro, girone C
XV giornata di andata
|11/1, 18
|Etrusca San Miniato
|College Basket Borgomanero
Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A
XV giornata di andata
|10/1, 20
|Incvictus Livorno
|CUS Pisa
|9/1, 21
|Basket Carrara Legends
|JP Bellaria
|11/1, 18
|Lucca Sky Walkers
|Basket Calcinaia
|11/1, 18
|Castelfranco Frogs
|UISP Donoratico
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C
XII giornata di andata
|1071, 21:15
|Chiesina basket
|La Crocetta San Miniato
|10/1, 15
|Pallacanestro Valdera
|Basket 2002 Versilia
|10/1, 21
|Pallacanestro San Miniato
|Libertas Montale
|10/1, 21:15
|Folgore Fucecchio sq.B
|Bellaria Cappuccini
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D
XII giornata di andata
|11/1, 18:15
|Libertas Liburnia
|Etrusca San Miniato sq.B
|9/1, 21:15
|Dream Baket Pisa
|US Livorno sq.B
|9/1, 21:30
|Basket Ponsacco
|Fortezza Team Livorno
|10/1, 18:30
|Basket Volterra
|Sport IES Pisa
|10/1, 21
|Follonica Basket
|GMV Ghezzano
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B
II giornata di ritorno
|9/1, 21
|Polisportiva Vicarello
|CUS Pisa sq.B
|10/1, 21:15
|Don Bosco Livorno sq.B
|GMV Ghezzano sq.B
|11/1, 18
|Basket Pomarance
|PNC Livorno sq.B
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C
II giornata di ritorno
|11/1, 20:30
|Pallacanestro Valdera
|Basket Calcinaia sq.B
|11/1, 20:30
|Isotopi Valdera
|Castelfranco Frogs sq.B
|11/1, 18
|Audax carrara
|Vicopisano Basket 2011
