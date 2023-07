Viviparco, triplo evento tra danza e teatro

Scritto da admin• 12:44 pm• Pisa, Cultura, Spettacolo, Tutti

PISA – Viviparco a San Rossore continua con un altro triplo appuntamento. Giovedì 6 luglio ‘Danzare nel Parco’, spettacolo della scuola danza Ghezzi.

Venerdì 7 luglio alle 17.30 presso il giardino di Villa Giraffa laboratorio di origami per grandi e piccini con la professoressa Noemi Milanese e gli alunni del liceo artistico Russoli.

Sempre venerdì alle 18.30 si prosegue con lo spettacolo per bambini “Non sai chi è Petronia”. Petronia e’ la regina del mare, nera, untuosa, espansiva, carica delle migliaia di oggetti che la terra riversa nelle sue acque. Opporsi a Petronia è difficile, trascina, trasporta, conquista. Solo la determinazione innocente di una tartaruga idealista riuscirà a farle fronte e a dare speranza al mare e ai pesci ormai disabituati alla purezza. Una fiaba ecologista che ci rende la responsabilità dei piccoli gesti, vittoriosi anche nei confronti dello strapotere dell’inquinamento. La Compagnia dell’Orsa drammatizza questa storia scritta da Marina Morandi con l’obiettivo di sensibilizzare bambini e famiglie al rispetto dell’ambiente e a fare in prima persona il passo possibile per salvaguardare la natura. Posti limitati, prenotazione consigliata tramite la piattaforma Eventbrite, informazioni su www.parcosanrossore.org .

Durante gli eventi a Villa Giraffa e al Centro Giacomini sono visitabili le mostre artistiche ‘Le edicole della memoria’ del pittore Cesare Borsacchi e ‘Un cuore verde’ con le opere degli studenti del liceo artistico Russoli. Gli appuntamenti si svolgono verso il tramonto, dalle 18 alle 20 circa. ViviParco è la rassegna culturale che ruota intorno ai temi dell’ambiente, per ragionare su un nuovo equilibrio tra uomo e natura, in un Parco dove da secoli queste due componenti si influenzano a vicenda. La location principale degli eventi, a ingresso gratuito, è il giardino di Villa Giraffa a Cascine Nuove, a pochi passi dall’attracco del battello dell’Arno e dove passerà la ciclopista tirrenica prima di incrociarsi con la ciclopista dell’Arno. Un posto chiave per il futuro della mobilità green del Parco, un luogo da conoscere e scoprire.

