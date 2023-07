Mercato. La dirigenza del Pisa al lavoro in entrata e in uscita: le novità

Scritto da admin• 1:38 pm• Pisa SC

PISA – Sì studiano i colpi in entrata e uscita da effettuare per presentarsi preparata ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie B par il Pisa Sporting Club.

di Francesco Michelotti

Secondo La Gazzetta dello Sport il nome nuovo nel mirino dei nerazzurri è quello di Nicola Valente, in uscita dal club rosanero richiesto anche da FeralpiSalò, Reggina, Arezzo e Perugia. Sempre secondo il sito Sportal: tra le voci che stanno circolando nelle ultime ore ci sono quelle relativeall’interessamento da parte del Bari, del Pisa e dello Spezia, per il centrocampista genoano Stefano Sturaro.

Sono giornate molto intense secondo Pianeta serie b per Matteo Angeli, che dopo essere rientrato al Bologna è presumibilmente pronto a lasciare nuovamente i Felsinei, anche questa volta in prestito, dopo aver decisamente convinto con la maglia dell’Imolese su di lui forte il cittadella il Parma e il Pisa che per il reparto difensivo secondo il sito tutto mercato guarda in casa del Benevento precisamente al terzino destro classe 90 Gaetano Letizia.

In uscita come riportato dal Corriere dello Sport, Marius Marin, centrocampista del Pisa, non sarebbe più al centro del progetto nonostante i due anni di contratto ancora con il club e ai club di a e b interessate al giocatore si sarebbe aggiunto il Catanzaro.

Sempre in uscita da registare la notizia sempre più insistente di Pietro Beruatto diretto verso Palermo o Empoli. Su Toure c’è sempre l’interesse del Genoa e Lucca è dato da giorni verso Udine con l’interesse del Brescia in caso di ripescaggio di Ernesto Torregrossa che piace anche al Modena. Il Cosenza di Gemmi starebbe parlando con il Pisa per Artur Ionita. Si attendono sviluppi.

Last modified: Luglio 4, 2023