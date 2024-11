Violente aggressioni a giovani in Piazza Dante. Ziello (Lega) chiede presidi di sicurezza fissi

Written by admin• 4:23 pm• Attualità, Pisa, Politica

PISA– Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Deputato Edoardo Ziello (Lega), sull’ ennesima aggressione in Piazza Dante.

“A Pisa, due violente aggressioni a giovani sono avvenute a distanza di una settimana in Piazza Dante. La prima ha visto coinvolto un ragazzo di 15 anni, rimasto ferito al viso, al collo e alla schiena, mentre la seconda ha colpito un 18enne con fratture al naso e agli zigomi e un occhio contuso. Gli aggressori, descritti nel secondo episodio come “ragazzini di origine macedone”, avrebbero agito senza alcun motivo apparente, lasciando le vittime sanguinanti. È possibile che gli stessi autori siano responsabili di entrambi gli episodi. La situazione è estremamente preoccupante. I cittadini di Pisa hanno diritto a sentirsi al sicuro, e queste aggressioni vanno condannate con fermezza, soprattutto perché ripetute. È urgente che il Prefetto di Pisa convochi immediatamente un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e chieda al Questore l’istituzione di presidi fissi con lampeggianti accesi in Piazza della Pera e Piazza Dante.“.

