Violazioni sulla sicurezza in un cantiere: sospesa l’attività e scattano le denunce

Written by admin• 4:55 pm• Attualità, Cronaca, Pisa

PISA — Controlli sul rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri edili da parte dei Carabinieri hanno portato alla luce gravi irregolarità in un cantiere cittadino. L’ispezione, effettuata mercoledì 17 aprile dai militari della stazione di Pisa Porta a Mare insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro, ha portato alla sospensione dell’attività e alla denuncia dei due amministratori unici delle imprese impegnate nei lavori.

In particolare, uno dei due imprenditori è stato segnalato per non aver predisposto il Piano Operativo di Sicurezza (POS), documento fondamentale per prevenire rischi e tutelare l’incolumità dei lavoratori. Un’omissione che ha comportato lo stop immediato all’attività della ditta.

L’altro titolare è stato denunciato per aver fatto operare i suoi dipendenti su un ponteggio irregolare, montato a una distanza superiore ai 30 centimetri rispetto alla struttura servita. Durante i controlli sono emerse anche ulteriori criticità, come la presenza di aperture nei solai non protette da parapetti, che esponevano gli operai al pericolo di caduta.

Le violazioni riscontrate hanno portato all’emissione di ammende per un totale di 3.700 euro, oltre a sanzioni amministrative pari a 2.500 euro.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire condizioni di lavoro sicure nei cantieri della provincia.

Last modified: Aprile 22, 2025