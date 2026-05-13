L’Ammiraglio Francese, anche quest’anno, parla pisano

Written by Redazione• 3:16 pm• Pisa, Sport

PISA – Sabato 9 maggio ha preso il via la XXIX edizione del Trofeo Ammiraglio Francese organizzato dal Club Nautico Versilia di Viareggio.

Il comitato di regata, viste le previsioni meteorologiche, ha ridotto il percorso con arrivo e partenza da Viareggio e passaggio al Tino davanti a Portovenere. Partenza regolare alle 12 e, contrariamente alle previsioni, un fresco maestrale ha portato rapidamente le barche più veloci della flotta, suddivisa in due gruppi: Orc e imbarcazioni d’epoca, a passare il cancello tra la Madonnina e il Miraglio a sud del Tino dove il vento è crollato. Pertanto, una regata dai due volti: l’andata verso il Tino, l’isola davanti a Portovenere (SP), abbastanza regolare e veloce, il ritorno caratterizzato da bonacce e vento di intensità e direzione variabili che hanno messo a dura prova gli equipaggi.

Metà dei partenti in classe Orc si sono ritirati e tra questi il veloce Mediterraneo (CV Marina di Massa) di Enrico Orrico, Telepatia (Lni Vg) di Vittorio Giusti e Fomalhaut della Sezione Velica della Marina Militare di La Spezia. Clan, il veloce Impala 36 (ITA 7134) di Iacopo Poli, con un equipaggio formato da Andrea Poli, skipper, Andrea Bartelloni e Lorenzo Limpido in pozzetto, Massimo Fogli a prua e Mauro Renzetti alle drizze e che difende i colori dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, ha passato in velocità il cancello del Tino in terza posizione. Poi è rimasto fermo quasi tre ore sotto lo splendido skyline delle Apuane, ma la tenacia dell’equipaggio è stata premiata.

Sulla sera è entrato un leggero vento da sud, sud-est, come da previsioni, che ha portato le barche ancora in gara all’arrivo. Clan, ha tagliato il traguardo alle 23,39, terzo in reale, ma secondo nella classifica in tempo compensato riuscendo a battere My Fin (Cnv) di Pietro Galeassi che, scegliendo di stare sotto costa, non è riuscito a distaccare la barca pisana. Prima posizione per Lucifero (Ycl) di Lombardi/Cardini che ha scelto una rotta molto alta che ha premiato la veloce imbarcazione (arrivo ore 21,33).

Clan si è aggiudicato il secondo posto overall e la vittoria nel raggruppamento Orc Gran Crociera. “E’ stata dura, ci dice lo skipper Andrea Poli, ma la scelta di restare al centro del campo di regata è stata vincente. My Fin non è riuscito a pagare il compenso ed è stata una bella soddisfazione”. “Il prossimo anno sarà la XXX edizione e, come ha detto il Direttore Sportivo del Club Nautico Versilia che ha organizzato la storica regata, Muzio Scacciati, ci saranno grandi e importanti novità anche sul percorso”.

La regata è organizzata con la collaborazione di LNI sez. Viareggio, CN Marina di Carrara, AIVE, Vele Storiche Viareggio, C.O. Mariperman-CSSN-MM, il patrocinio di Regione Toscana, della Marina Militare, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Provincia di Lucca, Comune di Viareggio e Camera di Commercio di Lucca, il supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio e di Codecasa due. Clan e il suo equipaggio saranno pronti a difendere il titolo.

Last modified: Maggio 13, 2026