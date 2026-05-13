Carta d’identità elettronica, apertura straordinaria degli uffici anagrafe a Pisa

Written by Redazione• 12:37 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Nuova apertura straordinaria degli uffici anagrafe del Comune di Pisa per consentire ai cittadini di sostituire la carta d’identità cartacea con la Carta d’identità elettronica (CIE).

L’appuntamento è fissato per sabato 23 maggio, dalle ore 8.30 alle 18.30, con aperture dedicate nella sede anagrafe della Sesta Porta in via Cesare Battisti e nell’ufficio decentrato Don Bosco-Pratale in Largo Petrarca.

L’accesso sarà possibile esclusivamente su appuntamento. Per prenotare è necessario telefonare al numero 366 3481048, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.

“Con questa nuova giornata di apertura vogliamo venire incontro a chi ha difficoltà a recarsi agli sportelli durante la settimana – spiega l’assessore ai servizi demografici del Comune di Pisa, Amanuel Sikera –. L’obiettivo è permettere a tutti di sostituire per tempo la carta d’identità cartacea in vista della cessazione della validità prevista per il prossimo 3 agosto”.

Da quella data, infatti, saranno valide soltanto le carte d’identità elettroniche, sia per l’identificazione in Italia sia per l’espatrio.

Dopo la forte partecipazione registrata durante l’Open Day dello scorso aprile, il Comune ha scelto questa volta la formula su appuntamento, con il raddoppio delle sedi e degli sportelli disponibili per ridurre i tempi di attesa e rendere più rapido il servizio ai cittadini.

Last modified: Maggio 13, 2026