Alla Domus Mazziniana si parla di sessualità e scienza nell’Ottocento con il libro su Paolo Mantegazza

Written by Redazione• 1:57 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Nuovo appuntamento a Pisa con il ciclo culturale “Lungo Ottocento”, promosso dal Comitato del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni di Pisa. Lunedì 18 maggio alle ore 17.30 la Domus Mazziniana ospiterà la presentazione del volume “La scienza del piacere. Paolo Mantegazza e lo sviluppo dei saperi scientifici sulla sessualità nell’Italia dell’Ottocento” di Francesca Campani, pubblicato da Unicopli nel 2025.

Il libro propone un approfondimento sulla figura di Paolo Mantegazza, antropologo e medico tra i protagonisti del dibattito scientifico ottocentesco sulla sessualità. In un’epoca in cui il tema veniva affrontato soprattutto in chiave patologica, Mantegazza utilizzò l’antropologia per osservare comportamenti, abitudini e culture sessuali differenti, offrendo una visione più ampia e complessa del desiderio umano.

La ricerca di Francesca Campani si sviluppa attraverso materiali poco esplorati dalla storiografia, come manuali per la vita coniugale, testi antropologici, letteratura erotica e riflessioni sull’amore romantico e sulla cultura del desiderio nell’Italia dell’Ottocento.

L’autrice, ricercatrice di storia contemporanea all’Università di Padova, dialogherà con Enrica Asquer, docente dell’Università di Genova, e con Alberto Mario Banti, professore dell’Università di Pisa. A coordinare l’incontro sarà Alessio Petrizzo, ricercatore dell’Università di Padova.

L’ingresso sarà libero e l’evento verrà trasmesso anche in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube della Domus Mazziniana.

Last modified: Maggio 13, 2026