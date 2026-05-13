Alluvione 2023, oltre 115mila euro ad Acque per ripristinare reti e impianti danneggiati

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PISA- Oltre 115mila euro per ripristinare infrastrutture idriche danneggiate e mettere in sicurezza impianti colpiti dall’alluvione che tra il 2 e il 5 novembre 2023 investì vaste aree della Toscana, causando otto vittime e pesanti danni al territorio.

Le risorse arrivano dal Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea, stanziato dalla Commissione Europea per sostenere gli interventi urgenti legati all’emergenza alluvione in Toscana. Complessivamente il contributo destinato alla Regione Toscana ammonta a oltre 67,8 milioni di euro.

Una parte dei fondi è stata assegnata ad Acque, gestore del servizio idrico integrato del Basso Valdarno, che ha realizzato interventi in numerosi comuni colpiti dal maltempo, tra cui Calci, Calcinaia, Casciana Terme Lari, Fauglia, Capannori, Pescia e Lamporecchio.

Tra le opere principali figurano gli interventi alla centrale Gabella di Calci, al deposito San Baronto e alla centrale di via Amendola nel comune di Lamporecchio.

Le attività hanno riguardato il ripristino e la sostituzione di condotte danneggiate, la realizzazione di bypass temporanei e definitivi per garantire la continuità del servizio idrico, la rimozione di fango, detriti e vegetazione, oltre al recupero delle vie di accesso a centrali e depositi.

Effettuati anche interventi di riparazione e sostituzione di apparecchiature elettromeccaniche, l’installazione di sistemi di alimentazione elettrica di emergenza e opere di messa in sicurezza nelle aree più esposte al rischio di dissesto.

Gli interventi, spiega Acque, hanno consentito di ripristinare rapidamente la piena operatività del servizio idrico e ridurre i disagi per i cittadini, garantendo al tempo stesso condizioni di sicurezza per il personale impegnato nella gestione degli impianti.

Il dettaglio completo delle opere finanziate è disponibile sul sito ufficiale di Acque Spa

Last modified: Maggio 13, 2026