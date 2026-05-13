Cascina, scontro sulla Polizia Municipale, Legnaioli: “Promesse del Pd rimaste sulla carta”

Written by Redazione• 12:47 pm• Cascina, Politica

CASCINA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Donatella Legnaioli, candidata Sindaco del Centrodestra a Cascina.

“Ancora una volta il Partito Democratico di Cascina viene smentito dai fatti”. È un duro attacco quello rivolto all’amministrazione comunale sulla vicenda della nuova sede della Polizia Municipale, annunciata nel 2020 dal sindaco Michelangelo Betti come una delle priorità del “nuovo corso” amministrativo.

“Titoli, interviste e proclami – si legge nella nota – ma a distanza di anni i cittadini possono vedere cosa resta di quelle promesse: problemi irrisolti, ritardi, disorganizzazione e perfino tensioni interne che coinvolgono direttamente la Polizia Locale”.

Nel comunicato viene citata anche l’esistenza di una vertenza sindacale aperta dalla Polizia Locale nei confronti del Comune e discussa a San Prospero.

“Un fatto gravissimo – viene sottolineato – che certifica il totale fallimento politico e amministrativo di questa gestione”.

Secondo l’accusa, l’amministrazione comunale non sarebbe stata in grado di garantire condizioni adeguate agli operatori impegnati sul territorio.

“Come può un’amministrazione parlare di sicurezza quando non riesce nemmeno a garantire condizioni di lavoro adeguate a chi quella sicurezza dovrebbe assicurarla ogni giorno?”.

Nel mirino finisce anche la gestione complessiva del territorio.

“La verità è semplice: il Pd ha utilizzato la Polizia Municipale come strumento di propaganda elettorale, salvo poi lasciare uomini e donne in divisa ad affrontare problemi quotidiani senza risposte concrete”.

La critica si allarga poi ad altri temi cittadini: “Strade dissestate, manutenzioni assenti, decoro urbano inesistente, frazioni dimenticate e opere annunciate ma mai completate. Cascina è stata amministrata a colpi di comunicati stampa mentre i problemi reali venivano nascosti sotto il tappeto”.

Infine l’affondo politico conclusivo: “Il tempo delle favole è finito. I cittadini meritano serietà, presenza e rispetto, non una sinistra che continua a vivere di annunci e propaganda mentre il territorio cade a pezzi”.

Last modified: Maggio 13, 2026