Calcinaia celebra il Maggio Calcinaiolo: torna la festa tra regate, tradizioni e Sagra della Nozza

Written by Redazione• 2:17 pm• Calcinaia, Attualità, Eventi/Spettacolo

CALCINAIA- Calcinaia si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. È stato presentato in Municipio il programma del Maggio Calcinaiolo, il tradizionale calendario di eventi che unisce folklore, religione, gastronomia e spirito di comunità.

Le iniziative, patrocinate e sostenute dal Comune di Calcinaia, sono organizzate dalla Deputazione di Santa Ubaldesca insieme ai tre Rioni storici del paese: La Nave, Montecchio e Oltrarno.

Ad aprire la manifestazione sarà, sabato 16 maggio, la 49esima edizione della Sagra della Nozza in piazza Indipendenza, con stand gastronomici e musica dal vivo.

Nel fine settimana del 16 e 17 maggio spazio anche al IV Palio Remiero, la sfida tra i tre Rioni nelle acque dell’Arno, accompagnata da tombola e serate conviviali.

Il momento più sentito della manifestazione arriverà però il weekend successivo, dedicato alle celebrazioni religiose in onore di Santa Ubaldesca. Sabato 23 maggio è in programma la Solenne Processione con la Reliquia del Braccio per le vie del paese, mentre domenica 24 maggio si terrà la storica Regata in onore della santa, giunta alla 189esima edizione.

La giornata sarà animata anche dalla tradizionale sfilata storica in costume dei tre Rioni e dalle esibizioni delle scuole di danza provenienti dai Comuni gemellati con Calcinaia.

Il Maggio Calcinaiolo si concluderà sabato 30 maggio con la cena in piazza organizzata dalla Deputazione e dai Rioni, accompagnata da musica e intrattenimento. Per partecipare è necessaria la prenotazione entro il 28 maggio.

“Grazie alla Deputazione, ai Rioni e a tutte le persone che lavorano per queste iniziative – commenta il sindaco Cristiano Alderigi –. Con il loro impegno mantengono vive tradizioni storiche, religiose e folkloristiche che rappresentano un patrimonio prezioso per tutta la comunità”.

Soddisfazione anche da parte della presidente della Deputazione Sara Liberto: “Il Maggio Calcinaiolo continua a rappresentare la voglia di stare insieme e sentirsi parte della comunità. È grazie allo spirito collettivo e alla collaborazione di tante persone che ogni anno riusciamo a costruire un mese di eventi di cui andare orgogliosi”.

Per informazioni e prenotazioni:

deputazione.santa.ubaldesca@gmail.com

Last modified: Maggio 13, 2026