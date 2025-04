25 Aprile, il programma delle celebrazioni a Pisa

Written by admin• 4:20 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Si svolgerà venerdì 25 aprile la cerimonia commemorativa del 80° anniversario della Liberazione.

Il programma della giornata, organizzata dal Comune di Pisa insieme a Provincia di Pisa, Prefettura e sezione Anpi di Pisa, prevede alle ore 09.00 in piazza dei Caduti di Cefalonia e Corfù la deposizione della corona di alloro presso il monumento della Divisione Acqui, alle ore 09.45 nella chiesa di Santa Caterina d’Alessandria Santa Messa, preghiera alla cappella dei Caduti e deposizione di una corona d’alloro presso la cappella dei Caduti, alle ore 11.15 in piazza XX Settembre la deposizione di una corona d’alloro presso la Lapide dei Caduti, a seguire alle ore 11:30, la cerimonia istituzionale per la celebrazione dell’80° anniversario della Liberazione. Intervengono Maria Luisa D’Alessandro, prefetto di Pisa, Michele Conti, Sindaco di Pisa, Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana, Massimiliano Angori, presidente della Provincia di Pisa, Bruno Possenti, presidente Anpi.

Il programma prosegue poi alle ore 12.15 presso Palazzo Blu con la visita guidata alla mostra: “Dalla Guerra alla Liberazione. Pisa 1940-1945”. Infine, alle ore 18.30, in Logge di Banchi, il concerto a cura della Società Filarmonica Pisana.

Last modified: Aprile 22, 2025