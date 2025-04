Pisa, si lavora in vista della trasferta di Brescia

Written by admin• 6:51 pm• Pisa SC

PISA – Il Pisa Sporting Club marcia a grandi passi verso la sfida contro il Brescia in programma venerdì 25 aprile alle ore 15 al Rigamonti.

Mister Pippo Inzaghi si ritroverà davanti il suo passato, il presidente Cellino che lo esonerò in piena corsa play-off. Così come si ritroveranno di fronte la sua ex squadra Stefano Moreo (neo-papà) e Matteo Tramoni che a Brescia fece molto bene. Insomma un altra battaglia da vincere su un campo tutt’altro che facile. In attacco diverse le soluzioni per Inzaghi, anche se il recupero di Alexander Lind resta appeso ad un filo. Se così fosse fiducia ancora una volta a Meister unica punta.

I Nerazzurri hanno iniziato il programma di allenamenti che precederà la sfida di venerdì (ore 15.00) in casa del Brescia: un programma ovviamente ristretto che si svilupperà interamente al Centro Sportivo “Cetilar” di San Piero a Grado. La squadra si allenerà mercoledì (pomeriggio) e giovedì (mattina) prima della partenza per la Lombardia, direzione Brescia.

