Dario Rollo (VIC): “Insieme per una Cascina fiore all’occhiello della Toscana”

Written by Redazione• 6:07 pm• Cascina, Attualità, Politica

CASCINA – “Abbiamo portato avanti una campagna elettorale fatta di ascolto, presenza e confronto diretto con le persone. Niente di diverso da quanto stiamo facendo da anni sul territorio, sempre portando la voce delle cittadine e dei cittadini nelle istituzioni. E in questa campagna elettorale ovunque ogni giorno sul territorio siamo stanchi ma ricchi di entusiasmo perché abbiamo sentito molto forte la fiducia di tutte e tutti nei nostri confronti“. È stanco, ma soddisfatto Dario Rollo, candidato sindaco con Libertà è Democrazia e con Valori e Impegno Civico, lista civica da lui fondata, alla vigilia del voto delle amministrative del 24 e 25 maggio a Cascina.

Una campagna elettorale sempre in prima linea per Dario Rollo, già assessore al bilancio, vicesindaco e sindaco reggente. Anche alla guida del camion vela e in moto per consegnare personalmente il programma di mandato per amministrare Cascina nei prossimi cinque anni. “Ci tenevamo a raggiungere personalmente anche in campagna elettorale quelle frazioni trasformate in grandi periferie dall’amministrazione uscente di centrosinistra. Con la nostra amministrazione la nostra Cascina potete essere certi non vedrà più le frazioni isolate, scollegate dal centro. Sarà una Cascina più sicura, più curata, più competitiva. Più vicina alle famiglie, ai giovani, alle attività e alle esigenze reali del territorio. Una Cascina fiore all’occhiello della Toscana”, dichiara Dario Rollo.

Venerdì 22 maggio la chiusura della campagna elettorale con cena in un ristorante nel centro di Cascina, con tutte le candidate e i candidati di Valori e Impegno Civico, capolista Lorenzo Peluso, e Libertà è Democrazia, capolista Vincenzo Vasca, partito presente alla serata anche col segretario nazionale Giancarlo Affatato.

Ed è tutto esaurito da giorni, non nasconde la soddisfazione Dario Rollo: “Sarà una grande festa, con la nostra gente che non ci ha mai fatto mancare il sostegno in questi anni e che in questa intensa campagna elettorale ci ha sempre ribadito la sua fiducia per amministrare insieme Cascina. Perché la amministreremo insieme, sempre condividendo le scelte per una nuova stagione di partecipazione, responsabilità e buon governo insieme per Cascina“.

Last modified: Maggio 20, 2026