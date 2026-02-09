Vicopisano, Mario Palmieri lascia la Lega e aderisce al progetto politico di Roberto Vannacci

VICOPISANO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Consigliere comunale Mario Palmieri.
Il consigliere Mario Palmieri di Vicopisano comunica la sua uscita dalla Lega e la sua adesione al nuovo progetto politico promosso dal generale Roberto Vannacci.
Nel suo messaggio di saluto, Palmieri dichiara:
“Grazie alla Lega per il breve ma formativo percorso politico. Rimango fedele al motivo per cui vi sono entrato, seguendo il Generale Vannacci, e continuerò a farlo anche nel nuovo progetto politico. Auguro buon lavoro a tutti.“
Con questa decisione, Palmieri conferma la propria volontà di proseguire il proprio impegno politico in coerenza con i valori e le idee che lo hanno motivato fin dall’inizio del suo percorso pubblico.
