Written by Febbraio 9, 2026 11:29 am Vicopisano, Politica

Vicopisano, Mario Palmieri lascia la Lega e aderisce al progetto politico di Roberto Vannacci

HomeVicopisano, PoliticaVicopisano, Mario Palmieri lascia la Lega e aderisce al progetto politico di Roberto Vannacci

VICOPISANO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Consigliere comunale Mario Palmieri.

Il consigliere Mario Palmieri di Vicopisano comunica la sua uscita dalla Lega e la sua adesione al nuovo progetto politico promosso dal generale Roberto Vannacci.

Nel suo messaggio di saluto, Palmieri dichiara:

Grazie alla Lega per il breve ma formativo percorso politico. Rimango fedele al motivo per cui vi sono entrato, seguendo il Generale Vannacci, e continuerò a farlo anche nel nuovo progetto politico. Auguro buon lavoro a tutti.

Con questa decisione, Palmieri conferma la propria volontà di proseguire il proprio impegno politico in coerenza con i valori e le idee che lo hanno motivato fin dall’inizio del suo percorso pubblico.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Febbraio 9, 2026
Previous Story
That’s incredible: l’Urbino Taccola pareggia con il Lampo Meridien
Next Story
Lavori sulla rete idrica a Marina di Pisa: sospensione dell’acqua giovedì 12 febbraio

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti